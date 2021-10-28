Компания Bell завершила сборку первого ударного вертолета AH-1Z "Вайпер" для ВВС Бахрейна

ЦАМТО, 27 октября. Компания Bell Helicopter Textron Inc. передала Командованию авиационных систем ВМС США (NAVAIR) первый из 12 ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер" перед его официальной поставкой ВВС Бахрейна.

Как сообщается в пресс-релизе компании, головной вертолет (с.н. 2200) будет подготовлен к отправке американским Агентством по управлению оборонными контрактами (Defense Contract Management Agency), а затем отправится в Бахрейн в 2022 году.

Договоренность о продаже ВС Бахрейна партии вооружений на сумму около 10 млрд. долл., в т.ч. вертолетов AH-1Z, была достигнута в ходе состоявшегося в ноябре 2017 года визита в Вашингтон наследного принца Бахрейна шейха Сальмана бен Хамада Аль Халифа.

Государственный департамент США 27 апреля 2018 года одобрил поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер", сопутствующих вооружений (ПТУР AGM-114 "Хеллфайр", ракет WGU-59B APKWS-II, 20-мм пушек M197), вспомогательных систем (прицельные оптоэлектронные комплексы AN/AAQ-30 TSS, нашлемные комплексы целеуказания Optimized Top Owl, средства связи и РЭБ, системы госоопознавания "свой-чужой" APX-117 и др.), обучающего оборудования и услуг общей стоимостью до 911,4 млн. долл.

Базовый контракт стоимостью 240,266 млн. долл. на поставку 12 вертолетов AH-1Z "Вайпер" для ВС Бахрейна Минобороны США заключило с Bell Helicopter Textron Inc. в феврале 2019 года. Бахрейн стал первой страной в мире, заказавшей вертолеты этого типа.

По информации Bell Helicopter Textron Inc., все работы по контракту планируется завершить в августе 2022 года.

В настоящее время на вооружении ВВС Бахрейна имеется около 30 вертолетов AH-1E/F/P "Кобра" предыдущего поколения в составе двух эскадрилий, размещенных на авиабазе "Риффа". Покупка AH-1Z является частью более широкой программы модернизации вертолетного парка Вооруженных сил Бахрейна.