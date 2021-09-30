Bell приступила к летным испытаниям первого ударного вертолета AH-1Z "Вайпер", предназначенного для ВВС Бахрейна

ЦАМТО, 29 сентября. Компания Bell Helicopter Textron Inc. приступила к летным испытаниям первого ударного вертолета AH-1Z "Вайпер", предназначенного для ВВС Бахрейна.

Как сообщает Scramble Magazine, вертолет с серийным номером 2200 был замечен 27 сентября во время испытательного полета в международном аэропорту Рик Хасбанд Амарилло (шт.Техас). Фотографии размещены на странице Amarillo Aviation.

Как ранее сообщал ЦАМТО, договоренность о продаже ВС Бахрейна партии вооружений на сумму около 10 млрд. долл., в т.ч. вертолетов AH-1Z, была достигнута в ходе состоявшегося в ноябре 2017 года визита в Вашингтон наследного принца Бахрейна шейха Салмана ибн Хамада Аль Халифа.

Государственный департамент США 27 апреля 2018 года одобрил поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер", сопутствующих вооружений (ПТУР AGM-114 "Хеллфайр", ракет WGU-59B APKWS-II, 20-мм пушек M197), оборудования (прицельные оптоэлектронные комплексы AN/AAQ-30 TSS, нашлемные комплексы целеуказания Optimized Top Owl, средства связи и РЭБ, системы госоопознавания "свой-чужой" APX-117 и др.), обучающего оборудования и услуг общей стоимостью до 911,4 млн. долл.

Первый контракт стоимостью 240,266 млн. долл. на поставку 12 вертолетов AH-1Z "Вайпер" для ВС Бахрейна МО США заключило с Bell Helicopter Textron в феврале 2019 года. Бахрейн станет первой зарубежной страной, которая получит вертолеты этого типа.

По информации Bell, поставки вертолетов начнутся в конце 2021 года. Все работы по контракту планируется завершить в августе 2022 года.

В настоящее время на вооружении ВВС Бахрейна имеется около 30 вертолетов AH-1E/F/P "Кобра" предыдущего поколения в составе двух эскадрилий, размещенных на авиабазе Риффа. Покупка AH-1Z является частью более широкой программы модернизации вертолетного парка Вооруженных сил Бахрейна.