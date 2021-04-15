Компания Bell приступила к сборке вертолетов AH-1Z "Вайпер" для ВВС Бахрейна

Один из построенных для Пакистана в США боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper (бортовой номер 786-065), 2018 год.

ЦАМТО, 14 апреля. Компания Bell сообщила о посещении делегацией Бахрейна ее предприятия в Амарилло (шт.Техас), которое было приурочено к началу производства ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер" для ВС этой страны.

Делегацию возглавил посол Бахрейна в США шейх Абдулла бен Рашид Аль Халифа.

Члены делегации ознакомились с линией сборки вертолетов и в торжественной обстановке поставили свои подписи на раме первого вертолета, предназначенного для поставки ВВС Бахрейна в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Договоренность о продаже ВС Бахрейна партии вооружений на сумму около 10 млрд. долл., в т.ч. вертолетов AH-1Z, была достигнута в ходе состоявшегося в ноябре 2017 года визита в Вашингтон наследного принца Бахрейна шейха Сальмана бен Хамада Аль Халифа.

Как сообщал ЦАМТО, 27 апреля 2018 года Государственный департамент США одобрил поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер", сопутствующих вооружений (ПТУР AGM-114 "Хеллфайр", ракет WGU-59B APKWS-II, 20-мм пушек M197), оборудования (прицельные оптоэлектронные комплексы AN/AAQ-30 TSS, нашлемные комплексы целеуказания Optimized Top Owl, средства связи и РЭБ, системы госоопознавания "свой-чужой" APX-117 и др.), обучающего оборудования и услуг общей стоимостью до 911,4 млн. долл.

Первый контракт стоимостью 240,266 млн. долл. на поставку 12 вертолетов AH-1Z "Вайпер" для ВС Бахрейна МО США заключило с Bell Helicopter Textron в феврале 2019 года. Бахрейн станет первым инозаказчиком, который получит вертолеты этого типа.

По информации Bell, поставки вертолетов начнутся в конце 2021 года. В настоящее время на вооружении ВВС Бахрейна имеется около 30 вертолетов AH-1E/F/P "Кобра" предыдущего поколения в составе двух эскадрилий, размещенных на авиабазе Риффа. Покупка AH-1Z является частью более широкой программы модернизации вертолетного парка Вооруженных сил Бахрейна.