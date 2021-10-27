Отряд кораблей ЧФ провел стрельбы в Черном море в рамках учения по защите объектов морской экономической деятельности

Малый противолодочный корабль МПК-118 ("Суздалец") во время празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе.

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей ЧФ провел специальное учение по защите объектов морской экономической деятельности РФ в акватории Черного моря, сообщили во вторник в штабе флота.

"В ходе учения экипажи малого противолодочного корабля "Суздалец" и ракетного корабля на воздушной подушке "Самум" ЧФ выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям", - говорится в сообщении.

Была также проведена тренировка по уничтожению плавающей морской мины с применением скорострельной автоматической артиллерийской установки.

Кроме того, экипажи кораблей отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе разнородной тактической группы, провели учения по связи, противолодочной и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем, отмечается в пресс-релизе.