НАСА назначило дату запуска сверхтяжелой ракеты SLS с кораблем Orion к Луне

НАСА назначило ближайшей датой запуска сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне 12 февраля 2022 года, сообщает Spaceflight Now.

Окно для старта будет открыто в течение 15 суток. Дополнительные окна для запуска доступны с 12 по 27 марта и с 8 по 23 апреля.

В рамках беспилотной миссии Artemis 1 космический корабль должен облететь естественный спутник Земли. В зависимости от относительного положения Луны и Земли на момент старта ракеты, продолжительность миссии составит от трех до шести недель.

Таким образом, НАСА планирует проверить готовность SLS и Orion к миссии Artemis 2, предполагающей облет Луны космическим кораблем с четырьмя астронавтами.

В июле 2019 года Майк Пенс, занимая должность вице-президента США, заявил, что американская лунная программа предполагает постоянное присутствие астронавтов на естественном спутнике Земли. Тогда же в НАСА сообщили, что многоразовый космический корабль Orion для лунной миссии Artemis 1 готов.

Иван Потапов