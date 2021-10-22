Новейшая российская стратегическая субмарина выполнила испытательную стрельбу баллистической ракетой «Булава»

Атомная подводная лодка «Князь Олег» осуществила стрельбу баллистической ракетой «Булава» из Белого моря по полигону Кура. Пуск провели из подводного положения. Боевые блоки успешно достигли заданного района.

Первая серийная стратегическая подлодка проекта 955А запустила новую баллистическую ракету «Булава». Пуск провели по программе государственных испытаний. Подтвержденные данные объективного контроля показали, что в расчетное время боевые блоки прибыли в заданный район.

В июне гендиректор судостроительного завода «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил, что субмарина «Князь Олег» пройдет госиспытания во второй половине года. Кроме того, ранее источник в военно-промышленном комплексе заявлял ТАСС, что в ноябре лодка выполнит запуск «Булавы» из подводного положения.

«Князь Олег» — самая новая российская стратегическая подводная лодка. Это второй корабль модернизированного проекта 955А и первый серийный его представитель. Если говорить о всем семействе стратегических субмарин «Борей», то «Князь Олег» стал пятой такой подводной лодкой.

«Князь Олег». Источник: Олег Кулешов

«Борей-А» получил множество улучшений в сравнении с базовой версией. Его отличает более низкий уровень физических полей, что позволяет лодке быть еще более скрытной. К тому же «Борей-А» имеет усовершенствованные средства связи, обнаружения и управления вооружением.

Субмарину «Князь Олег» спустили на воду 16 июля 2020-го, 30 мая этого года она вышла на заводские ходовые испытания. Лодка имеет подводное водоизмещение 24 тысячи тонн. Наибольшая длина (по КВЛ) — 170 метров, наибольшая ширина корпуса — 13,5 метра. В состав экипажа входят 107 человек.

Основное вооружение субмарины — 16 твердотопливных баллистических ракет «Булава». Они призваны изменить баланс сил в российской ядерной триаде и вывести ударную мощь морского компонента на качественно иную ступень.

Булава. Источник: ТАСС

Между тем некоторые эксперты отмечают, что, заменив жидкостные ракеты морского базирования на «Булаву», Россия снизила потенциал ядерного сдерживания из-за уменьшения забрасываемой массы. Также во время первых испытаний выявили серьезные технические недоработки, которые мешали ракете успешно поражать цели. Сейчас, насколько можно судить, «детские болезни» остались в прошлом.

Напомним, на днях Северная Корея показала кадры испытаний баллистической ракеты с борта дизель-электрической субмарины. Новинку отличают относительно небольшие размеры, что решает проблему размещения ракет на субмаринах КНДР.