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ТАСС

Подлодка "Князь Олег" выполнила стрельбу "Булавой" из Белого моря по полигону на Камчатке

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Субмарина «Князь Олег»
Субмарина «Князь Олег».
Источник изображения: tass.ru

В Минобороны отметили, что боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Подводный крейсер "Князь Олег" в рамках государственных испытаний выполнил успешную стрельбу баллистической ракетой "Булава" из Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря. Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что, по подтвержденным данным объективного контроля, "боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район".

"Князь Олег" - первая серийная атомная подводная лодка стратегического назначения модернизированного проекта 955А (шифр "Борей-А").

23 июня генеральный директор судостроительного завода "Севмаш" Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что "Князь Олег" во второй половине 2021 года выполнит государственные испытания и в конце года будет передан флоту. Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, что атомный крейсер "Князь Олег" в ноябре 2021 года в ходе госиспытаний выполнит пуск из подводного положения одной ракетой "Булава" по полигону Кура на Камчатке.

Подлодки "Борей" и "Борей-А" разработаны ЦКБ МТ "Рубин", все они могут нести на борту по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм. По данным военного ведомства, "Бореи-А" отличаются от подлодок базового проекта меньшей шумностью, лучшими системами маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованной системой управления оружием.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
ЦКБ МТ Рубин
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
955 Борей
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