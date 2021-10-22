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ЦАМТО

Специалисты НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ приняли участие в испытаниях понтона ССП-200

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Судоподъемный понтон
Судоподъемный понтон.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 21 октября. По указанию главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова специалисты НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ приняли участие в испытаниях модернизированного стального судоподъемного понтона грузоподъемностью 200 тс проекта 528 (ССП-200), проведенных в Севастополе.

Понтон построен подмосковным предприятием АО "КАМПО" по заказу Главного командования ВМФ.

Понтон ССП-200 – это специализированное техническое средство, оснащенное системами затопления и продувки, а также устройствами закрепления к затонувшему или транспортируемому объекту. Понтон предназначен для подъема затонувших судов, поддержания их на плаву и обеспечения остойчивости при подъеме, а также для уменьшения осадки при проводке по мелководью.

Запатентованные сотрудниками НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" технические решения были положены в основу требований к модернизации понтонов и реализованы судостроительным производством АО "КАМПО" (г.Орехово-Зуево Московской области) в головном понтоне, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
КАМПО АО
Минoбороны РФ
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