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Визит главы Пентагона в Восточную Европу: «Двери в НАТО для Грузии и Украины открыты» (The Washington Times, США)

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Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе
Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
Источник изображения: © AP Photo, Shakh Aivazov

Министр обороны США посетит эти страны перед поездкой в Брюссель на встречу министров обороны НАТО. Пентагон считает поездку четким сигналом Москве, указывает автор, что США и их союзники твердо поддерживают суверенитет Украины и Грузии перед лицом «российских провокаций». Но реальная провокация — сама эта поездка.

На этой неделе министр обороны Ллойд Остин подчеркнет, что двери в НАТО для Украины и Грузии, находящихся на передовой российской агрессии, открыты, заявили на выходных официальные лица Пентагона.

Остин посетит обе эти страны и Румынию в ближайшие дни перед поездкой в Брюссель на встречу министров обороны НАТО. Представители Пентагона считают поездку четким сигналом Москве, что США и их союзники по альянсу твердо поддерживают суверенитет Украины и Грузии перед лицом российских провокаций и военной экспансии за последнее десятилетие.

"Мы поддерживаем страны, оказавшиеся на передовой российской агрессии, и укрепляем их суверенитет", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны.

Российские войска оккупировали части Грузии и Украины. Самый громкий и неоднозначный шаг Москвы в регионе был сделан в 2014 году с аннексией Крыма. США и многие их союзники аннексию не признают и до сих пор считают Крым украинским.

Как сообщили на этом фоне представители министерства обороны, Остин заявит лидерам Украины и Грузии, что двери в НАТО открыты, однако обеим странам предстоит предпринять шаги, чтобы претендовать на членство.

Ни Грузия, ни Украина в альянс из 30-ти стран не входят. Полная интеграция любой из них в НАТО вызовет ожесточенное сопротивление России, которая давно выступает против расширения альянса к своим границам.

Даже если ни одна из этих стран не сможет присоединиться к НАТО в ближайшем будущем, лидеры альянса говорят, что необходимо сделать больше, чтобы помочь им противостоять российской агрессии.

"Мы должны предоставлять больше поддержки и больше обучения, наращивать потенциал, помогать проводить реформы, бороться с коррупцией и строить их институты безопасности и обороны", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Вашингтоне в начале этого месяца.

"Мы должны четко установить, что между ничем и полноправным членством есть и другие градации".


Бен Вольфганг (Ben Wolfgang)

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Грузия
Россия
Румыния
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