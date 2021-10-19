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Naked Science

Китай испытал гиперзвуковую ракету, которая облетела всю планету

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Источник изображения: naked-science.ru

Китайцы провели тесты гиперзвукового комплекса, который облетел земной шар. По информации СМИ, испытания стали неожиданностью для американской разведки.

Об испытаниях нового китайского гиперзвукового оружия сообщила Financial Times. Тесты ракеты, способной нести ядерный боезаряд, провели в августе. По словам собеседников газеты, китайцы продемонстрировали потенциал, который стал для США неожиданностью.

«Испытание показало, что Китай добился поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и гораздо дальше продвинулся в этой сфере, чем полагали американские официальные лица», — приводит издание слова источников.

Испытания китайской гиперзвуковой ракеты / ©dambiev Впрочем, по словам некоторых из них, испытания не были в полной мере успешны, поскольку ракета отклонилась от цели примерно на 30 километров. СМИ не приводит конкретных характеристик изделия. Известно лишь, что ракета, подобно некоторым другим новым гиперзвуковым системам, несет планирующий блок.

Тесты состоялись на фоне стремительно ухудшающихся отношений Китая и США. В последние месяцы американские военные предупреждали о растущем ядерном потенциале Пекина: особенно после публикации спутниковых снимков, которые показали, что КНР строит более 200 шахт для межконтинентальных баллистических ракет.

Несомненен и стремительный рост тактических возможностей Поднебесной. Это касается в том числе ее ВМС. Сейчас китайцы завершают строительство третьего и самого мощного из своих авианосцев. На новых рендерах показали, как могут выглядеть корабль и его авиагруппа.

Китай — не единственная страна, которая добилась серьезных успехов (во всяком случае, такой вывод можно сделать на основе представленных данных) в разработке гиперзвукового оружия.

Россия давно хочет повысить потенциал ВМФ, оснастив надводные корабли и подводные лодки новой гиперзвуковой ракетой «Циркон». В сентябре стало известно о завершении ее летно-конструкторских испытаний с надводного носителя.


Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".
Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Первым штатным носителем «Циркона» выступит новейший фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350. Если говорить о субмаринах, то носителями ракеты станут в том числе лодки проекта 885М — самые совершенные многоцелевые субмарины в арсенале российского ВМФ. Первый такой корабль — К-561 «Казань» — вступил в строй в мае.

Успехи в разработке гиперзвуковых комплексов есть и у американцев. Недавно США провели летные испытания ракеты Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, носителем которой в будущем станут самые разные боевые самолеты, включая истребители пятого поколения.

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Страны
Китай
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США
Продукция
Адмирал Горшков
Казань АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
885 Ясень
Авианосец
ГЗЛА
Ядерный щит
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