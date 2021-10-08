Вице-премьер РФ Борисов заявляет о заинтересованности российской стороны в модернизации энергообъектов Сербии

Златибор. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Россия рассчитывает на активное участие "Силовых машин" в модернизации энергообъектов Сербии.

"Мы высоко оцениваем уровень взаимодействия электрохозяйства Сербии и "Силовых машин", а также ход реновации ГЭС "Джердап-1". И надеемся на продолжение успешного сотрудничества в модернизации энергетического оборудования других энергетических объектов, в том числе ГЭС "Джердап-2" и ТЭС "Никола Тесла", - заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на заседании Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в сербском Златиборе в четверг.

"Мы также рассчитываем на участие "Российских железных дорог" и компании "Синара" в создании так называемого "Белградского диаметра". Здесь тоже проведена достаточно серьезная работа", - добавил он.