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Интерфакс-АВН

Вице-премьер РФ Борисов заявляет о заинтересованности российской стороны в модернизации энергообъектов Сербии

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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов.
Источник изображения: Владислав Шатило / РБК

Златибор. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Россия рассчитывает на активное участие "Силовых машин" в модернизации энергообъектов Сербии.

"Мы высоко оцениваем уровень взаимодействия электрохозяйства Сербии и "Силовых машин", а также ход реновации ГЭС "Джердап-1". И надеемся на продолжение успешного сотрудничества в модернизации энергетического оборудования других энергетических объектов, в том числе ГЭС "Джердап-2" и ТЭС "Никола Тесла", - заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на заседании Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в сербском Златиборе в четверг.

"Мы также рассчитываем на участие "Российских железных дорог" и компании "Синара" в создании так называемого "Белградского диаметра". Здесь тоже проведена достаточно серьезная работа", - добавил он.

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Страны
Россия
Сербия
Компании
РЖД
Силмашин
Персоны
Борисов Юрий
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