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ТАСС

Космонавт считает, что "Вызов" позволит в будущем ускорить подготовку к полету в космос

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Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Антон Шкаплеров
Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Антон Шкаплеров.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Проект будет первым снятым на орбите художественным фильмом

БАЙКОНУР /Казахстан/, 4 октября. /ТАСС/. Реализация проекта "Вызов" поможет в будущем сократить время подготовки к полету в космос для непрофессиональных космонавтов. Об этом сообщил в понедельник космонавт Антон Шкаплеров во время конференции в ТАСС, которая проходит в онлайн-формате совместно с госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и Центром подготовки космонавтов.

"Данный проект покажет, что если надо будет, Роскосмос <...> сможет еще уменьшить время подготовки и отправить человека в космос, который не связан с космонавтикой", - сказал Шкаплеров.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 11:55 мск 5 октября с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур. На корабле "Союз МС-19" на орбиту отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его сближение с Международной космической станцией пройдет по двухвитковой схеме. Он будет добираться до МКС примерно за 3 часа 17 минут.

Пересильд и Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм. Драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.

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Страны
Казахстан
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
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