Войти
ТАСС

В ЦПК сообщили, что Россия приняла все меры для недопущения коронавируса на МКС

258
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: Shutterstock

Запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" назначен на 9 апреля

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия как единственная страна, отправляющая в настоящее время экипажи на орбиту, приняла жесткие противоэпидемические меры, чтобы коронавирус не попал на Международную космическую станцию (МКС) с новым экипажем. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника медицинского управления Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Владимир Матвеев.

Запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" и тремя членами новой экспедиции МКС назначен на 9 апреля. В настоящее время основной и дублирующий экипажи находятся в подмосковном Звездном городке, прибыть на космодром для дальнейшей подготовки они должны 24 марта.

По словам Матвеева, космонавты РФ и астронавты NASA попадут на Байконуре в карантин, будут наложены жесткие ограничения на доступ к ним. В частности, будут ограничены "все общественно значимые встречи, в том числе традиционные". "Даже если они будут выполняться, то без выхода экипажа. Например, если мы будем отправлять дублирующий экипаж на вывоз ракеты на стартовый комплекс, они должны оставаться в автобусе", - пояснил представитель ЦПК.

Матвеев уточнил, что любые сторонние лица на космодроме смогут общаться с членами экипажа и находящимися с ними в карантине специалистами так называемой оперативной группы только через стекло. Покидать кому-либо карантинную зону запрещено.

Замначальника медицинского управления ЦПК также сообщил, что может быть ограничено число людей, участвующих в церемонии подъема флагов, которая традиционно проводится через несколько дней после прибытия экипажей на Байконур. "Представитель Казахстана, естественно, будет допущен, также будут поднимать флаги представители тех стран, которые представляет экипаж (Россия и США - прим. ТАСС)", - добавил собеседник агентства.

Ранее начальник ЦПК Павел Власов сообщал, что космонавты будут вынуждены отказаться от части предстартовых традиций в Москве из-за карантина по коронавирусу. В частности, отменено посещение Кремлевской стены. Экипажам также запрещено покидать подмосковный Звездный городок.

Новая экспедиция

В состав основного экипажа новой экспедиции на МКС входят россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди. Их дублеры - космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, а также астронавт NASA Стивен Боуэн.

Экипаж корабля "Союз МС" впервые отправится на орбиту на ракете "Союз-2.1а". Ранее пуски кораблей с экипажами выполнялись на ракетах "Союз ФГ".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
Байконур
Медицина
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
Похожие новости
14.03.2019
Украина подвела: предстартовые проблемы "Союза"
27.02.2019
Конец монополии "Союзного" государства
17.08.2018
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 05:12
  • 56
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 18.03 23:18
  • 73
Корабль SpaceX лопнул
  • 18.03 23:04
  • 3
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 22:08
  • 3
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 21:46
  • 59
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 20:42
  • 12
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 20:39
  • 1
Пандемия из армейской лаборатории Форт-Детрик
  • 18.03 20:29
  • 101
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 20:10
  • 2022
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:23
  • 2
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 18.03 18:38
  • 17
Истребители устарели?
  • 18.03 17:50
  • 14
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 16:14
  • 2
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+