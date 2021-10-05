Космонавт Шкаплеров гордится тем, что был включен в кинематографический экипаж

Он также напомнил, что корабль был доработан для управления без профессионального инженера

БАЙКОНУР /Казахстан/, 4 октября. /ТАСС/. Космонавт Антон Шкаплеров гордится тем, что попал в экипаж кинематографистов, который будет вести на МКС съемки фильма "Вызов".

"Горд был, что мне доверили такую миссию - полететь без профессионалов, космонавтов, астронавтов. <...> В меня поверили, что я справлюсь с этим", - сказал Шкаплеров во время конференции в ТАСС, которая проходит в онлайн-формате совместно с госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и Центром подготовки космонавтов.

Он напомнил, что корабль был доработан для управления без профессионального инженера.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 11:55 мск 5 октября с площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур. На корабле "Союз МС-19" на орбиту отправятся космонавт Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его сближение с Международной космической станцией пройдет по двухвитковой схеме. Он будет добираться до МКС примерно 3 часа 17 минут.

Пересильд и Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм. Драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.