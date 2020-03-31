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ТАСС

Рогозин провел совещание в формате видеоконференции по запуску нового экипажа на МКС

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Корабль "Союз МС-14"
Корабль "Союз МС-14".
Источник изображения: © EPA-EFE/NASA TV

Первый в этом году пилотируемый пуск запланирован на 9 апреля

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел видеоконференцию по организации запуска пилотируемого корабля "Союз МС-16" с экипажем новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС).

"В режиме видео-конференц-связи провел совещание членов госкомиссии по организации пуска 9 апреля [корабля] "Союз МС-16" и возвращения на Землю 17 апреля [корабля] "Союз МС-15" с международными экипажами", - написал Рогозин в понедельник на своей странице в Twitter.

По его словам, эти работы должны быть обеспечены специалистами в установленное программой полета время.

9 апреля запланирован первый в этом году пилотируемый пуск. С космодрома Байконур на корабле "Союз МС-16" с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" к МКС отправятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.

17 апреля с МКС на Землю должны вернуться космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты НАСА Эндрю Морган и Джессика Меир. Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали ТАСС, что госкорпорация считает нецелесообразным переносить с 17 апреля возвращение на Землю экипажа из-за коронавируса и карантина со стороны Казахстана.

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) сообщили ТАСС, что дополнительных мер в по карантину при возвращении российского члена экипажа Скрипочки в подмосковный Звездный городок принимать не будут. Также в ЦПК уточнили, что Скрипочка будет соблюдать обсервацию после возвращения с МКС.

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ЦПК Гагарина
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Рогозин Дмитрий
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Союз ПКК
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