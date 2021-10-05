Войти
ЦАМТО

Главком ВМФ заслушал начальников профильных управлений о ходе швартовных испытаний корвета "Ретивый"

660
0
0
Церемония спуска на воду корвета "Ретивый" в Санкт-Петербурге
Церемония спуска на воду корвета "Ретивый" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 4 октября. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов заслушал начальников профильных управлений Главного командования ВМФ о ходе швартовных испытаний корвета "Ретивый" проекта 2030, построенного на предприятии "Северная верфь" (входит в АО "ОСК") в Санкт-Петербурге.

В настоящее время на корабле проверяется работа главной энергетической установки, дизельгенераторов, систем жизнеобеспечения и живучести корвета. К швартовным испытаниям привлечены контрагенты, задействованные в постройке корабля.

Адмирал Николай Евменов поставил ответственным должностным лицам задачу и далее тесно взаимодействовать с ОСК и с предприятием "Северная верфь" по вопросам соблюдения графика испытаний корвета "Ретивый"

Экипаж корвета "Ретивый", прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре Военно-морского флота по программам, которые учитывают внедренные на этом корабле новые технологические решения и, в частности, касающиеся радиотехнического вооружения корабля, а также других корабельных систем.

"Такие корабли, как корвет "Ретивый", несомненно, нужны флоту. Они могут эффективно выполнять задачи в составе отрядов и группировок боевых кораблей. Эта эффективность уже подтверждена. Все те характеристики, которыми обладает корвет "Ретивый", подтверждают высокое качество работ, которого достиг завод "Северная верфь" в строительстве кораблей этого класса", – цитирует адмирала Николая Евменова Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
Похожие новости
01.10.2020
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» вышел в море
15.05.2020
"Оборонка" во время пандемии: как работают на карантине мировые производители оружия
16.03.2020
Спущен на воду корвет «Ретивый»
25.09.2018
Глава "Северной верфи": модернизация позволит строить крупнотоннажные корабли
25.05.2016
В Объединенной судостроительной корпорации обучаются методам картирования
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 12:32
  • 69
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 05.10 11:11
  • 3
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 05.10 10:18
  • 2
«Это самая большая слабость вооруженных сил США»
  • 05.10 10:01
  • 2
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 05.10 09:56
  • 13
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 08:47
  • 1
Мишень в виде танка Т-14 "Армата" представили в Австралии
  • 05.10 06:07
  • 2
Более 3 тысяч солдат призовут этой осенью в ВДВ
  • 05.10 02:29
  • 10
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 04.10 22:53
  • 158
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.10 19:03
  • 4
Новый ПЗРК "Метка" примут на вооружение
  • 04.10 09:59
  • 5
США одновременно подняли в воздух 20 самолетов-заправщиков KC-135
  • 04.10 08:59
  • 2
Искусственный интеллект беспилотника "Охотник" может полностью выполнять функции оператора при потере связи - конструктор
  • 03.10 21:22
  • 7
"Такого еще не было": США хотят закрыть Атлантику для ВМФ России
  • 03.10 13:51
  • 94
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 03.10 03:37
  • 53
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский