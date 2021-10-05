Главком ВМФ заслушал начальников профильных управлений о ходе швартовных испытаний корвета "Ретивый"

ЦАМТО, 4 октября. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов заслушал начальников профильных управлений Главного командования ВМФ о ходе швартовных испытаний корвета "Ретивый" проекта 2030, построенного на предприятии "Северная верфь" (входит в АО "ОСК") в Санкт-Петербурге.

В настоящее время на корабле проверяется работа главной энергетической установки, дизельгенераторов, систем жизнеобеспечения и живучести корвета. К швартовным испытаниям привлечены контрагенты, задействованные в постройке корабля.

Адмирал Николай Евменов поставил ответственным должностным лицам задачу и далее тесно взаимодействовать с ОСК и с предприятием "Северная верфь" по вопросам соблюдения графика испытаний корвета "Ретивый"

Экипаж корвета "Ретивый", прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре Военно-морского флота по программам, которые учитывают внедренные на этом корабле новые технологические решения и, в частности, касающиеся радиотехнического вооружения корабля, а также других корабельных систем.

"Такие корабли, как корвет "Ретивый", несомненно, нужны флоту. Они могут эффективно выполнять задачи в составе отрядов и группировок боевых кораблей. Эта эффективность уже подтверждена. Все те характеристики, которыми обладает корвет "Ретивый", подтверждают высокое качество работ, которого достиг завод "Северная верфь" в строительстве кораблей этого класса", – цитирует адмирала Николая Евменова Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.