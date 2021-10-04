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Naked Science

Россия разработает новый корабль на воздушной подушке

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Источник изображения: naked-science.ru

В российском Минобороны хотят получить новые десантные корабли на воздушной подушке. Они смогут брать на борт около 60-70 тонн нагрузки.

О разработке нового десантного корабля со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщили «Известия». По замыслу военных, он будет принимать на борт до 70 тонн нагрузки.

Главной особенностью новинки станет система «воздушной подушки», благодаря которой катер получит возможность передвигаться как по воде, так и по суше. Сейчас специалисты прорабатывают несколько технических проектов нового корабля.

Во время десантной операции он сможет взять на борт один танк или несколько бронетранспортеров/БМП, а также штурмовую группу. В числе прочего корабль должен уметь транспортировать ракетные комплексы «Искандер», «Бал» и «Бастион».

Катер может пригодиться при загоризонтной высадке десанта на необорудованное побережье, а также в тех местах, где противник установил инженерные заграждения.

Схема работы судна с воздушной подушкой: 1 — маршевые винты; 2 — поток воздуха; 3 — вентилятор; 4 — гибкая перепонка

Источник изображения: wikipedia

Судно на воздушной подушке — плавсредство, вся масса которого (или значительная ее часть) поддерживается над водой или грунтом за счет избыточного давления воздуха, нагнетаемого под днище — в полость, которую называют «воздушной подушкой».

Такой принцип позволяет кораблю передвигаться с высокой скоростью. В то же время суда на воздушной подушке имеют ярко выраженные недостатки, одно из которых — высокая цена. Этому способствуют сложная конструкция и необходимость соблюдать особую весовую культуру. Судно требует тщательного обслуживания. Кроме того, из-за воздушных винтов корабли на воздушной подушке довольно шумные.

Самые большие в мире суда такого типа — представители проекта 12322 «Зубр». Речь идет о хорошо вооруженном советском десантном корабле, созданном в 80-х. Он имеет водоизмещение (стандартное) 555 тонн, длину 57,3 метра и ширину 25,6 метра. За все время построили 15 таких кораблей. Помимо России, их эксплуатируют Китай и Греция.

Десантные корабли на воздушной подушке «Мордовия» и «Евгений Кочешков» проекта 12322 «Зубр»

Источник изображения: wikipedia

В свою очередь, американцы давно используют десантные катера на воздушной подушке типа LCAC. Они гораздо меньше «Зубров» и имеют длину 26,4 метра. Такой катер может перевезти за один рейс с десантного корабля на берег более 60 тонн грузов.

LCAC

Источник изображения: USN

Напомним, в среду стало известно о прогрессе в реализации другого важного для российского ВМФ проекта — гиперзвуковой ракеты «Циркон». Недавно успешно завершили летно-конструкторские испытания изделия с надводного носителя.

Вскоре Военно-морской флот получит такие ракеты. Первым штатным носителем комплекса станет фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350.

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