Водные тенденции: для ВМФ построят морские вездеходы

Военно-морской флот России получит водные вездеходы. Минобороны приняло решение о разработке десантного корабля на воздушной подушке. По замыслу военного ведомства, новое средство доставки морской пехоты и техники должно быть способно принять на борт до 60–70 т нагрузки. Оно сможет перевозить в том числе танки, а также ракетные комплексы «Бал», «Бастион» и «Искандер». Особенность такого класса судов в том, что они парят над поверхностью, и это необязательно водоем: корабль доставит десант и технику через болота, льды, мелководье. Эксперты отмечают, что новые суда не только радикально повысят возможности ВМФ в островной и прибрежных зонах, но и будут незаменимы для оказания помощи при стихийных бедствиях.

Военно-морской флот России получит водные вездеходы. Минобороны приняло решение о разработке десантного корабля на воздушной подушке. По замыслу военного ведомства, новое средство доставки морской пехоты и техники должно быть способно принять на борт до 60–70 т нагрузки. Оно сможет перевозить в том числе танки, а также ракетные комплексы «Бал», «Бастион» и «Искандер». Особенность такого класса судов в том, что они парят над поверхностью, и это необязательно водоем: корабль доставит десант и технику через болота, льды, мелководье. Эксперты отмечают, что новые суда не только радикально повысят возможности ВМФ в островной и прибрежных зонах, но и будут незаменимы для оказания помощи при стихийных бедствиях.

Танки появятся из-за горизонта

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, сейчас прорабатывается вопрос о постройке серии новых легких десантных кораблей. Новинки будут оснащены системами «воздушной подушки». Благодаря такому решению катера смогут передвигаться как по воде, так и по суше. Планируется, что они будут перевозить груз весом до 60–70 т. По словам собеседников издания, сейчас прорабатывается несколько технических проектов новых десантных катеров.

Особенность судов на воздушной подушке в том, что их корпус приподнимается над поверхностью за счет нагнетаемого под днище сжатого воздуха. Собственно, они не плывут по водной глади, а парят над ней. Это позволяет таким конструкциям развивать гораздо большую скорость, чем обычные корабли. Суда на воздушной подушке могут двигаться не только по водной глади, но и по мелководью, болотам, ледоставу и даже по суше. Они не зависят от периода навигации и могут эксплуатироваться круглый год.

Действовать новые корабли будут в прибрежной зоне. Они смогут перевозить груз на в сотни километров с высокой скоростью. При проведении десантных операций, например, корабль сможет взять на борт один танк или несколько БМП и БТР, а также штурмовую группу. Также новое судно будет способно быстро перебросить оперативно-тактические комплексы «Искандер» и береговые противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион», пояснили собеседники издания.

Корабли на воздушной подушке нужны для загоризонтной высадки десанта на необорудованное побережье или в местах, где противник сумел установить инженерные заграждения, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Советский задел закончился, и сейчас нашему флоту очень не хватает таких кораблей, — отметил эксперт. — Они могут обеспечить внезапность и доставить на берег не только ударные подразделения, но и технику. Не так давно на учениях в Крыму для загоризонтной высадки передовых разведывательно-штурмовых групп использовались вертолеты. Военную технику и основные силы на берег доставляли уже большие десантные корабли.

Особенно полезны корабли на воздушной подушке будут в островной зоне, к примеру на Курилах, полагает эксперт.

— Все гарнизоны на них обособлены, — пояснил Виктор Мураховский. — При благоприятной погоде корабли на воздушной подушке могут перебрасывать между ними технику и снаряжение. Это будет очень востребовано.

Катера на воздушной подушке будут полезны и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Корабль с грузоподъемностью в 60 т сможет перевезти сразу много техники, грузов и оборудования. Причем такая переброска займет гораздо меньше времени, чем обычными судами, отметил эксперт.

Кораблями на воздушной подушке такого класса располагают ВМС США. Там несут службу более 70 катеров на воздушной подушке LCAC, которые могут эксплуатироваться на современных универсальных десантных кораблях. Они выпускались с конца 1980-х по начало 2000-х годов. Такой катер может перевозить до 68 т груза. На палубе может разместиться один тяжелый танк «Абрамс», либо несколько единиц легких бронемашин, либо 180 человек десанта. Катера могут преодолеть до 300 миль, их скорость — более 40 узлов.

По следам «Зубра»

30 лет назад в ВМФ только малых десантных кораблей на воздушной подушке (МДКВП) проекта 12321 «Джейран» было 20 штук. Они могли взять на борт два средних танка или пять БТР и двигаться со скоростью 50 узлов — это больше 90 км/ч. Все эти суда списали в середине 1990-х годов.

Всего же на советских верфях было освоено несколько моделей десантный кораблей и катеров, но в 1990-х годах их прекратили строить. Самыми совершенными по огневой мощи, маневренности и скорости считались восемь судов на воздушной подушке (ДКВП) проекта 12322 «Зубр». После распада Советского Союза в ВМФ России осталось два представителя серии — «Мордовия» и «Евгений Кочешков». Они до сих пор числятся в составе Балтийского флота.

«Зубры» могут доставить на необорудованное побережье морских пехотинцев, три танка или 10 бронетранспортеров общим весом до 150 т. До сих пор они считаются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке. Эти суда способны развивать скорость более 110 км/ч.

На борту «Зубров» установлены две реактивные установки системы залпового огня «Град-М» и 30-миллиметровые автоматические артиллерийские установки АК-630. Такой набор вооружения позволяет вести борьбу не только с надводными и наземными, но и с воздушными целями на ближней дистанции. При необходимости эти суда могут заминировать акваторию.

У кораблей на воздушной подушке благодаря облаку брызг, которое они поднимают, есть важное для военного современного корабля качество — его плохо видно на мониторах РЛС противника. Это дает катеру серьезный козырь при проведении десантных или скрытых операций.

30 лет назад ВМФ также располагал десятками кораблей на воздушной подушке. Одними из самых совершенных считались катера проекта 12061 «Мурена». Каждый из них мог взять на борт танк весом до 48 т, или два-три БМП, либо БТР. Сейчас почти всех их отдали на слом, оставив один на консервации.

При этом отечественные корабли и катера на воздушной подушке до сих пор востребованы за рубежом. Греция в 1990-х годах купила три бывших советских «Зубра», и они до сих пор числятся в составе ВМС страны. Еще четырьмя десантными кораблями этого проекта располагает Китай. В ВМС Южной Кореи числятся три «Мурены-Э», которые были построены специально для этой республики в 2005–2006 годах в Хабаровске.

Богдан Степовой, Роман Крецул