Войти
ЦАМТО

Минобороны Чехии подписало контракт на закупку для ВС страны 155-мм гаубиц CAESAR

259
0
0
155-мм САУ CAESAR
155-мм САУ CAESAR.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 1 октября. Как сообщило Минобороны Чехии, 30 сентября был подписан контракт на поставку ВС Чехии 52 ед. 155-мм самоходных гаубиц (СГ) CAESAR в версии на шасси с колесной формулой 8x8.

Документ подписали замминистра обороны Чехии по вооружениям и закупкам Любор Куделка и вице-президент по экспорту французской компании Nexter Systems Оливье Травер в присутствии министра обороны Чехии Любомира Метнара и министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Заключив данное соглашение, Чешская Республика стала третьим европейским покупателем и седьмым заказчиком CAESAR в мире. Всего для ВС Франции и других стран было приобретено более 350 ед. СГ CAESAR.

После продажи ВС Дании 19 ед. СГ CAESAR на шасси с колесной формулой 8x8 производства чешской Tatra Trucks и поставки ВС Чехии бронированных машин "Титус" с колесной формулой 6x6, собранных по лицензии CzechSoft Group (CSG), сотрудничество Nexter с чешской оборонной промышленностью продолжает развиваться.

Помимо Tatra Trucks, которая поставляет шасси, контракт предусматривает участие в проекте нескольких компаний группы CSG: Excalibur Army (отвечает за сборку СГ CAESAR для ВС Чехии), Tatra Defense Vehicles (производство бронированных кабин), Retia (интеграция средств связи и оборудования, связанного с системой управления огнем артиллерии). Кроме того, партнерство распространяется на боеприпасы. Компании STV и Explosia будут поставлять обычные боеприпасы и модульные метательные заряды. Специальные боеприпасы, включая снаряды с малочувствительным взрывчатым веществом, будут поставляться боеприпасным подразделением Nexter.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Чехии одобрило закупку 52 ед. 155-мм самоходных гаубиц CAESAR компании Nexter Systems, размещенных на шасси Tatra, 13 сентября 2021 года. Они заменят состоящие на вооружении более четырех десятилетий технически и морально устаревшие 152-мм гаубицы DANA.

Как сообщается, 52 новые СГ CAESAR должны быть приняты на вооружение ВС Чехии в период 2024-2026 гг. Первые четыре установки будут собраны во Франции, а остальные 48 ед. – чешскими компаниями в Чехии.

Стоимость закупки составляет 7,04 млрд. чешских крон (без НДС) или 8,5 млрд. чешских крон (с НДС, около 344 млн. евро). Доля участия чешской промышленности в программе составляет около 40% от стоимости контракта.

После поставки гаубицы будут переданы в состав 131-го и 132-го артдивизионов 13-го артиллерийского полка, на вооружении которых в настоящее время состоят 48 ед. 152-мм самоходных гаубиц vz.77 DANA.

Как заявлено, СГ CAESAR позволит вести стрельбу на дальность более 40 км (20 км у DANA со стволом 36 калибров), а ее скорострельность составит 6 выстр./мин., по сравнению с четырьмя у DANA. Преимуществом приобретения французской гаубицы также станет стандартный для НАТО калибр 155 мм. СГ CAESAR может вести стрельбу широким спектром боеприпасов, включая высокоточные с GPS или лазерным наведением. Расчет установки сократится с пяти до четырех человек. В то время как батарее со 152-мм самоходными гаубицами DANA требуется около 15 мин. для открытия огня с марша, для СГ CAESAR этот показатель сокращается на треть. Более высокая скорострельность установки и эффективность 155-мм боеприпасов позволяет за то же время (15 мин.) достичь более высокого поражающего воздействия на цель. СГ CAESAR оснащена комбинированной инерциальной/ GPS системой навигации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Франция
Чехия
Продукция
Dana vz.77
Компании
Nexter
Tatra
Проекты
GPS
NATO
Похожие новости
16.09.2021
Правительство Чехии одобрило покупку 155-мм самоходных гаубиц CAESAR
16.09.2021
«Цезарь» потеснит «Дану»
08.06.2020
Чехия меняет «Дану» на «Цезаря»
08.06.2020
Чехия приобретет 52 французские самоходные гаубицы CAESAR
11.05.2018
Компания Excalibur Army испытывает ББМ T815 "Патриот"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 07:21
  • 1
Искусственный интеллект беспилотника "Охотник" может полностью выполнять функции оператора при потере связи - конструктор
  • 04.10 06:26
  • 149
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.10 01:30
  • 8
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 04.10 01:25
  • 1
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 03.10 21:22
  • 7
"Такого еще не было": США хотят закрыть Атлантику для ВМФ России
  • 03.10 19:49
  • 66
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 03.10 19:36
  • 3
США одновременно подняли в воздух 20 самолетов-заправщиков KC-135
  • 03.10 16:07
  • 11
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 03.10 13:51
  • 94
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 03.10 03:37
  • 53
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 02.10 21:49
  • 61
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 02.10 07:01
  • 5
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 02.10 01:45
  • 27
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 01.10 23:41
  • 53
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 01.10 19:53
  • 2
«Небесный тихоход» для гибридной войны