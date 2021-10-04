Минобороны Чехии подписало контракт на закупку для ВС страны 155-мм гаубиц CAESAR

ЦАМТО, 1 октября. Как сообщило Минобороны Чехии, 30 сентября был подписан контракт на поставку ВС Чехии 52 ед. 155-мм самоходных гаубиц (СГ) CAESAR в версии на шасси с колесной формулой 8x8.

Документ подписали замминистра обороны Чехии по вооружениям и закупкам Любор Куделка и вице-президент по экспорту французской компании Nexter Systems Оливье Травер в присутствии министра обороны Чехии Любомира Метнара и министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Заключив данное соглашение, Чешская Республика стала третьим европейским покупателем и седьмым заказчиком CAESAR в мире. Всего для ВС Франции и других стран было приобретено более 350 ед. СГ CAESAR.

После продажи ВС Дании 19 ед. СГ CAESAR на шасси с колесной формулой 8x8 производства чешской Tatra Trucks и поставки ВС Чехии бронированных машин "Титус" с колесной формулой 6x6, собранных по лицензии CzechSoft Group (CSG), сотрудничество Nexter с чешской оборонной промышленностью продолжает развиваться.

Помимо Tatra Trucks, которая поставляет шасси, контракт предусматривает участие в проекте нескольких компаний группы CSG: Excalibur Army (отвечает за сборку СГ CAESAR для ВС Чехии), Tatra Defense Vehicles (производство бронированных кабин), Retia (интеграция средств связи и оборудования, связанного с системой управления огнем артиллерии). Кроме того, партнерство распространяется на боеприпасы. Компании STV и Explosia будут поставлять обычные боеприпасы и модульные метательные заряды. Специальные боеприпасы, включая снаряды с малочувствительным взрывчатым веществом, будут поставляться боеприпасным подразделением Nexter.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Чехии одобрило закупку 52 ед. 155-мм самоходных гаубиц CAESAR компании Nexter Systems, размещенных на шасси Tatra, 13 сентября 2021 года. Они заменят состоящие на вооружении более четырех десятилетий технически и морально устаревшие 152-мм гаубицы DANA.

Как сообщается, 52 новые СГ CAESAR должны быть приняты на вооружение ВС Чехии в период 2024-2026 гг. Первые четыре установки будут собраны во Франции, а остальные 48 ед. – чешскими компаниями в Чехии.

Стоимость закупки составляет 7,04 млрд. чешских крон (без НДС) или 8,5 млрд. чешских крон (с НДС, около 344 млн. евро). Доля участия чешской промышленности в программе составляет около 40% от стоимости контракта.

После поставки гаубицы будут переданы в состав 131-го и 132-го артдивизионов 13-го артиллерийского полка, на вооружении которых в настоящее время состоят 48 ед. 152-мм самоходных гаубиц vz.77 DANA.

Как заявлено, СГ CAESAR позволит вести стрельбу на дальность более 40 км (20 км у DANA со стволом 36 калибров), а ее скорострельность составит 6 выстр./мин., по сравнению с четырьмя у DANA. Преимуществом приобретения французской гаубицы также станет стандартный для НАТО калибр 155 мм. СГ CAESAR может вести стрельбу широким спектром боеприпасов, включая высокоточные с GPS или лазерным наведением. Расчет установки сократится с пяти до четырех человек. В то время как батарее со 152-мм самоходными гаубицами DANA требуется около 15 мин. для открытия огня с марша, для СГ CAESAR этот показатель сокращается на треть. Более высокая скорострельность установки и эффективность 155-мм боеприпасов позволяет за то же время (15 мин.) достичь более высокого поражающего воздействия на цель. СГ CAESAR оснащена комбинированной инерциальной/ GPS системой навигации.