Чехия заключила контракт на закупку французских самоходных гаубиц CAESAR

Министерство обороны Чехии 30 сентября 2021 года подписало контракт с французской группой Nexter Systems на закупку 52 самоходных гаубиц CAESAR калибра 155-мм/52 в исполнении на колесном шасси Tatra T815 (8x8). Стоимость контракта составляет 8,5 млрд чешских крон (около 390 млн долл) c НДС. Контракт был подписан в присутствии находившейся в Праге с визитом министра вооруженных сил Франции Флоренс Парли.

Одна из первых изготовленных для вооруженных сил Дании 155-мм/52 самоходных гаубиц Nexter CAESAR на колесном шасси Tatra T815 (8x8), 2020 год (с) министерство обороны Дании

Поставки систем CAESAR Чехии будут произведены с 2024 по 2026 годы. Из 52 систем 48 будут собраны в Чехии предприятиями частной оборонно-промышленной группы Czechoslovak Group (CSG) - сообщается, что сборка самих САУ будет осуществляться компанией Excalibur Army, Tatra Trucks изготовит и поставит шасси Tatra T815 (8x8), Тatra Defence Vehicles будет изготавливать бронекабины, а Retia осуществит сборку систем управления огнем и связи. Чешские компании STV и Explosia будут вести производство артиллерийских выстрелов и зарядов для CAESAR. Всего на долю чешской промышленности придется, как заявлено, 40% стоимости контракта.

Министерство обороны Чехии объявило о решении приобрести САУ CAESAR калибра 155-мм/52 в исполнении на колесном шасси Tatra T815 в июне 2020 года. В чешской армии самоходные гаубицы CAESAR должны заменить 152-мм самоходные гаубицы Dana также на колесном шасси, состоящие на вооружении двух артиллерийских дивизионов (131-го и 132-го) 13-го артиллерийского полка в Джиниче. Каждый дивизион штатно имеет по 24 САУ Dana и будет перевооружен таким же количеством САУ CAESAR (общее количество систем Dana, включая находящиеся на хранении, сейчас в чешской армии составляет 86 единиц).

Самоходная гаубица CAESAR в исполнении на шасси Tatra T815 (8х8) является третьим вариантом этой популярной на мировом рынке артсистемы, после более ранних вариантов, выполненных на шасси Renault (Arquus) Sherpa 10 (6x6) (основной серийный вариант) и Unimog U2450L (6x6) (последний поставляется Национальной гвардии Саудовской Аравии). Вариант CAESAR в исполнении на шасси Tatra T815 (8х8) был впервые представлен в 2015 году, а его первым заказчиком в 2017 году выступила Дания, законтрактовав 15 (затем увеличив до 19) систем, поставки которых были начаты осенью 2019 года.

Кроме того, в 2019 году сообщалось, что Nexter Systems имеет неафишировавшийся заказ от нераскрываемого заказчика еще на 97 систем CAESAR на шасси Tatra T815 (8х8) с планом поставки в 2022-2024 годах - предположительно, этим заказчиком являются сухопутные войска Саудовской Аравии. Также известно, что интерес к варианту CAESAR на шасси Tatra T815 (8х8) проявляют сухопутные войска Франции, рассматривающие план закупки 32 таких систем в период 2026-2030 годов.

Самоходная гаубица CAESAR в исполнении на шасси Tatra T815 (8х8) имеет бронированную кабину и полную массу 32 тонны, оснащаясь дизельным двигателем Tatra V8 мощностью 410 л.с. Расчет сокращен до трех человек. На установке размещается боекомплект в 36 выстрелов.