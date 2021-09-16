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ЦАМТО

Правительство Чехии одобрило покупку 155-мм самоходных гаубиц CAESAR

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Источник изображения: Фото: Nexter

ЦАМТО, 15 сентября. Правительство Чехии 13 сентября одобрило закупку 52 ед. 155-мм самоходных гаубиц CAESAR французской компании Nexter Systems, размещенных на шасси Tatra.

Новые СГ заменят состоящие на вооружении более четырех десятилетий технически и морально устаревшие 152-мм гаубицы DANA (Delo automobilni nabijene automaticky).

Решение было принято после доклада министра обороны Любомира Метнара. Ранее, 1 сентября 2021 года, приобретение было одобрено коллегией Министерства обороны.

Согласно подготовленному проекту контракта, 52 новые СГ CAESAR будут приняты на вооружение ВС Чехии в период 2024-2026 гг. Первые четыре установки будут собраны во Франции, а остальные 48 ед. – чешскими компаниями в Чехии. Тяжелое шасси Tatra с колесной формулой 8x8 и бронированной кабиной будет поставлено компаниями чешского холдинга CSG, который также обеспечит сборку гаубиц на территории страны.

Стоимость закупки составляет 7,04 млрд. чешских крон без НДС или 8,5 млрд. чешских крон с НДС (около 344 млн. евро). Доля участия чешской промышленности в поставке составит около 40% от стоимости контракта.

Согласованная сторонами цена прошла экспертную оценку. Она является окончательной и также включает расходы на проведение инспекций и испытаний, поставку начальных комплектов боеприпасов и запасных частей, тренажеров, обучение специалистов и инструкторов ВС Чехии, двухлетнюю гарантию, финансирование непредвиденных расходов, связанных с внедрением любого нового оборудования.

Ожидается, что подписание контракта между Министерством обороны и Nexter Systems состоится до конца сентября. Более подробную информацию о проекте министерство намерено представить в день заключения контракта.

После поставки гаубицы будут переданы в состав 131-го и 132-го артдивизионов 13-го артиллерийского полка, на вооружении которых в настоящее состоят 48 ед. 152-мм самоходных гаубица vz. 77 DANA.

Как заявлено, СГ CAESAR позволят вести стрельбу на дальность более 40 км (20 км у DANA со стволом 36 калибров), а скорострельность составит 6 выстр./мин. по сравнению с четырьмя у DANA. Преимуществом приобретения французской гаубицы также станет стандартный для НАТО калибр 155 мм. СГ CAESAR могут вести стрельбу широким спектром боеприпасов, включая высокоточные с GPS или лазерным наведением. Расчет установки сократится с пяти до четырех человек. В то время как батарее со 152-мм самоходными гаубицами требуется около 15 мин. для открытия огня с марша, для установок CAESAR этот показатель сокращается на треть. Более высокая скорострельность установки и эффективность 155-мм боеприпасов позволяет за то же время (15 мин.) достичь более высокого поражающего воздействия на цель. СГ CAESAR оснащена комбинированной инерциальной/GPS системой навигации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Чехия
Продукция
Dana vz.77
Компании
Nexter
Tatra
Проекты
GPS
NATO
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