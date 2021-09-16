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WarSpot

«Цезарь» потеснит «Дану»

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Источник изображения: warspot.ru

Армия Чехии вооружится новыми САУ. Вчера, 14 сентября, портал defbrief.com сообщило о том, что чешское правительство официально одобрило закупку самоходных гаубиц Caesar у французской компании Nexter.

По словам Министра обороны Любомира Метнара, церемония подписания контракта состоится до конца сентября. Как сообщалось ранее, для ВС Чехии будут закуплены 52 САУ Caesar в комплекте со вспомогательным оборудованием и вооружением.

Самоходная артиллерийская установка Caesar на шасси Tatra Т815

Источник изображения: fmi.dk

Сделка оценивается в $400 млн. Франция поставит четыре готовых гаубицы, после чего сборка будет вестись на территории Чехии. Чешская группа CSG будет поставлять кабины и шасси для гаубиц, общее участие чешской промышленности в проекте составит около 40%.

Ранее Минобороны Чехии планировало модернизировать имеющиеся на вооружении САУ ShKH vz. 77 Dana, но в начале 2018 года стало известно о том, что программа аннулирована. Вместо модернизации старых САУ для армии запланировали покупку партии новых гаубиц, которые будут соответствовать стандартам НАТО.

САУ CAESAR поступила на вооружение французской армии в 2003 году. Калибр — 155 мм, дальность стрельбы — до 42 км, боекомплект — 18 выстрелов. Масса — 17,7 т, двигатель — 295 л. с., скорость — до 100 км/ч, колёсная формула — 6×6, экипаж — 5 человек. Благодаря модульной конструкции CAESAR активно поставляется на экспорт в вариантах с различными типами шасси.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Чехия
Продукция
CAESAR САУ
Dana vz.77
F-16
Компании
Nexter
Tatra
Проекты
NATO
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