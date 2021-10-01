The Times (Великобритания): ВМС США создали оперативную группу эсминцев для отслеживания российских подлодок в Атлантике

Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, получившую название «Грейхаунд». Группа может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам. В состав оперативной группы уже вошли два эсминца класса «Арли Берк».

ВМС США сформировали оперативную группу эсминцев, которые будут находиться на постоянном дежурстве, осуществляя наблюдение за российскими подводными лодками, действующими у берегов Америки в восточной Атлантике.

Согласно разведданным, самые современные российские подводные лодки с ядерными двигателями все чаще скрытно проходят сквозь линию противолодочной обороны между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK Gap), военно-морской геостратегический участок, расположенный к северу от Шотландии, и направляются к берегам США.

Оперативная группа "Грейхаунд" (Task Group Greyhound), которая в конечном итоге будет состоять из четырех эсминцев с управляемыми ракетами на борту, будет находиться на боевом дежурстве, ведя наблюдение за российскими подводными лодками, когда те приблизятся к восточному побережью Америки.

Это лишь последнее проявление усиливающегося соперничества великих держав между США, Россией и Китаем. В прошлом месяце береговая охрана США была приведена в состояние боевой готовности из-за присутствия четырех китайских военных кораблей в международных водах у берегов Аляски.

Решение об отправке четырех эсминцев класса "Арли Берк" (Arleigh Burke) на боевое дежурство для слежения за подводными лодками было принято после восстановления в 2018 году 2-го флота США в ответ на развертывание российских военных кораблей в Северной Атлантике в масштабах, невиданных со времен холодной войны.

В настоящее время российский военно-морской флот располагает гораздо более бесшумными атомными подводными лодками, в частности лодками класса "Ясень" и "Ясень-М", которые вооружены крылатыми ракетами. Ожидается, что подводные лодки "Ясень-М" будут вооружены новой гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон", которая, как заявляет Россия, прошла испытания, двигаясь со скоростью, в восемь с лишним раз превышающей скорость звука.

В течение пяти лет у России может появиться до девяти таких подводных лодок, которые называют "соответствующими по уровню" их американским аналогам, что будет создавать угрозу у восточного и западного побережий Америки. ВМФ России также разрабатывает подводную лодку нового класса, которая будет вооружена огромной торпедой "Посейдон", способной оснащаться ядерной боеголовкой.

"Больше нельзя рассчитывать на то, что наши корабли будут действовать в безопасных условиях у восточного побережья или просто беспрепятственно пересекать Атлантику, чтобы действовать в другом регионе", - предупредил в прошлом году вице-адмирал Эндрю Льюис (Andrew Lewis), тогдашний командующий 2-м флотом США.

В состав оперативной группы "Грейхаунд" ("Грейхаундами" во время Второй мировой войны называли военные корабли США, которые сопровождали торговые суда через Атлантику, защищая их от немецких подводных лодок) уже вошли два эсминца класса "Арли Берк".

Это эсминец "Томас Хаднер" (USS Thomas Hudner), который недавно вернулся из шестимесячного патрулирования в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, и эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook), который вернулся в США в июле после того, как несколько лет находился на базе ВМФ Рота в Испании. Оба эсминца использовались для противолодочной обороны на протяжении многих лет.

В дальнейшем в состав группы войдет "Салливанс" (USS The Sullivans), который в настоящее время находится в составе авианосной группы Королевского флота Королевы Елизаветы в Индокитае, и эсминец "Коул" (USS Cole). В январе эсминец "Дональд Кук" будет отправлен на техобслуживание, и его заменит Эсминец "Грэйвли" (USS Gravely).

По словам командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна (Brendan McLane), за счет оперативной группы "Грейхаунд" состав 2-го флота пополнится "соответствующими ожиданиям, находящимися в постоянной боеготовности и полностью сертифицированными военными кораблями".

"Корабли буду готовы к выполнению всего спектра задач, включая отслеживание активности российских подводных лодок в Атлантике и защиту нашей страны", - заявил он.

Майкл Эванс (Michael Evans)