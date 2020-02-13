Почему США возлюбили СНВ-3

«Путинские мультики» обладают огромной разрушительной силой

СНВ-3 – двусторонний договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых ядерных стратегических вооружений вступил в силу 5 февраля 2011 года. Несколько лет назад США выражали сомнение в необходимости его условленного продления на пять лет, но теперь тамошние аналитики вдруг спохватились.

Договором, действующим до 5 февраля 2021 года, предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков – до 800 пусковых установок, развернутых и неразвернутых.

По оценке, сделанной ведущим западным экспертом по ЯО Хансом М. Кристенсеном, опубликованной в Бюллетене ученых-атомщиков, ядерный арсенал США на начало 2020 года почти не изменился, а Министерство обороны сохранило примерно 3800 боеголовок. Из них только 1750 развернуто, а примерно 2050 находятся в активном резерве. Кроме того, около 2000 выбывших боеголовок ожидают демонтажа, что дает в общей сложности порядка 5800 ядерных боеголовок. Из 1750 развернутых боеголовок 400 находятся на наземной компоненте – МБР, примерно 900 – на БРПЛ, 300 – на базах бомбардировщиков в США и 150 тактических бомб – в арсеналах в Европе. Похоже, что Соединенные Штаты пока строго соблюдают ограничения по Договору СНВ-3: 668 развернутых стратегических пусковых установок, оснащенных 1376 боеголовками, подсчитанными на 1 сентября 2019 года, что заметно ниже лимитов, установленных договором – 800 ПУ с 1550 боеголовками. Еще 132 ПУ не были развернуты. Видим некоторое увеличение по сравнению с заявлением в марте прошлого года о 656 развернутых стратегических пусковых установках с 1365 приписанными к ним боеголовками.

В докладе «Обзор ядерной политики 2018 года» (Nuclear Posture Review – NPR, документ, определяющий долгосрочную стратегию США в области ядерных вооружений) говорится: «Соединенные Штаты увеличат гибкость и диапазон специально разработанных вариантов сдерживания. Расширение гибких вариантов ядерных ударов США сейчас, включая варианты с применением ядерных зарядов малой мощности, важно для сохранения надежного сдерживания региональной агрессии».

Старому «Трайденту» новую голову

“ Если не появится заменяющее СНВ-3 соглашение, США окажутся в условиях, когда ядерный арсенал России неограничен ”

Новые специализированные возможности заключаются в модификации небольшого количества существующих двухступенчатых термоядерных боеголовок W76-1 мощностью 90 килотонн на одноступенчатые боеголовки путем выключения вторичного модуля, чтобы ограничить выходную мощность до пяти – семи килотонн. Новая боеголовка W76-2, утверждает NPR, необходима, чтобы помочь противостоять любому ошибочному восприятию противником ослабленных возможностей регионального сдерживания США. Заместитель министра обороны по политике Джон Руд заявил в декабре 2019 года, что боеголовка малой мощности БРПЛ «Трайдент» была очень стабилизирующей и никоим образом не поддерживала концепцию раннего применения ядерного оружия малой мощности, даже несмотря на то, что в NPR прямо говорится: боеприпас приобретается для обеспечения варианта быстрого реагирования (Министерство обороны,2018). 29 января Федерация американских ученых (FAS) опубликовала данные о ходе работ по W76-2. FAS сообщает, что в конце прошлого года на военно-морскую базу «Кингс-Бей» (Джорджия) прибыли первые боеголовки нового типа. Их смонтировали на БРПЛ «Трайдент-2» UGM-133A и загрузили на атомную подлодку USS Tennessee (SSBN-734). На борту лодки находится 16 БРПЛ «Трайдент-2» с четырьмя боеголовками W76-0/Mk4 и четыре ракеты, несущие по одной боеголовке W76-2/ Mk4А. ПЛАРБ вышла на боевое дежурство в зону боевого патрулирования в Атлантическом океане.

Договорный арсенал России

По оценкам того же Ханса М. Кристенсена, в январе 2020 года в России было 532 стратегических носителя, способных нести около 2100 ядерных боеголовок. В сентябре 2019-го при плановом обмене данными по СНВ Россия сообщила о 513 развернутых носителях с 1426 ядерными боеголовками, подотчетными Договору СНВ. РВСН насчитывали до 320 оперативно развернутых ракет, которые могли нести до 1181 боеголовки. Фактическое количество развернутых боеголовок скорее всего меньше, так как в противном случае Россия превысила бы предел Договора СНВ-3. В названное число входят 46 ШПУ МБР Р-36M2 (SS-18), 45 мобильных ПУ МБР «Тополь-М» (SS-25), 60 шахтных и 18 мобильных ПУ «Тополь-М» (SS-27) и 149 ракет РС-24 «Ярс».

Российский ВМФ имеет в составе 10 операционных стратегических ракетных подводных лодок, из которых девять имели ракеты на борту. Всего на этих субмаринах 144 БРПЛ с 656 ядерными боеголовками. Шесть ПЛАРБ проекта 667БДРМ («Дельта IV») базируются на Северном флоте. Они несут 80 пусковых установок Р-29РМ (SS-N-23). Одна подводная лодка находится в капитальном ремонте. Ее ракеты не учитываются в общем объеме. Подлодка проекта 955 с 16 БРПЛ «Булава» также находится на СФ. Единственная база Тихоокеанского флота располагает подводной лодкой 667БДР («Дельта III»), на ее борту 16 ракет Р-29Р (SS-N-18), и двумя ПЛ проекта 955 с 32 БРПЛ «Булава».

Опасения непродления

Выступая на слушаниях в комитете по международным отношениям сената, посвященных политике в отношении России, помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения ядерного оружия Кристофер Форд заявил, что Россия в настоящее время разрабатывает системы доставки ядерного оружия, аналогов которых в США нет.

Сенаторы США Боб Менендес, Тодд Янг и Крис Ван Холлен в запросе исполняющему обязанности директора национальной разведки США Джозефу Магуайру потребовали провести оценку возможных последствий непродления Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в феврале 2021 года.

Фото: topwar.ru

«Как вам известно, СНВ-3 истекает, если его не продлить, через пятнадцать месяцев. Если срок действия СНВ-3 истечет и не возникнет никакого заменяющего соглашения, США окажутся в условиях, когда ядерный арсенал России будет полностью неограничен. Мы считаем, что негативные последствия для США серьезны в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – говорится в письме сенаторов. Законодатели просят разведку США предоставить свою оценку того, что произойдет, если СНВ-3 не будет продлен. В частности, сенаторы хотят знать, какие изменения в краткосрочной и долгосрочной перспективе Россия внесет в свои ядерные силы и какие выводы о стратегии США сделают российское правительство и военные из решения Вашингтона не продлевать СНВ-3. Кроме того, законодателей интересует, какое влияние это окажет на ядерные силы и доктрину Китая, а также на американо-китайские отношения.

«Цирконы»-«Посейдоны»

Если два года назад новейшие российские вооружения американцы называли «путинскими мультиками», то сейчас они не на шутку напуганы. Опасения можно понять, хотя они и гипертрофированы.

В Послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин упомянул разрабатываемую в нашей стране гиперзвуковую ракету 3М-22 «Циркон» (на Западе получила наименование SS-N-33).

Верховный главнокомандующий заявил, что максимальная дальность пуска новинки составит более тысячи километров, а скорость, с которой осуществляется полет к цели, достигнет девяти Махов.

«Циркон» способен поражать и надводные, и наземные цели. Применение предусмотрено с морских носителей, с серийных подлодок и надводных кораблей, в том числе с тех, что уже поставлены флоту. Пусковые установки «Циркона» будут полностью универсализированы с ПУ ракет «Калибр», – заявил президент. На надводных кораблях «Циркон» будет запускаться из универсальной пусковой установки 3С-14, унифицированной также для «Калибров» и для «Ониксов». Конструкция ракеты выполнена по схеме «несущий корпус» с крыльями небольшого удлинения. Ракета имеет стартовую и маршевую ступени. Конструкция рассчитана на нагрев поверхности (обшивки) при движении в атмосфере до 1500 градусов и выше. Длина ракеты со стартовым ускорителем от 10,5 до 11 метров. Наибольшая ширина трапециевидного корпуса в поперечнике – 740 миллиметров. Стартовый вес, вероятно, более 4500 килограмма. Масса ракеты (расчетная) в ТПК – до 5000 килограммов. Вес БЧ – 200 килограммов.

Носителями РК «Циркон», вероятнее всего, станут ПЛАРК типа «Северодвинск» проекта 885 (32 ПУ), ПЛАРК проекта 885М «Ясень-М» (32 ПУ), ПЛАРК проекта 949АМ (72 ПУ), ТАРК проекта 11442М «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» (по 80 ПУ). Всего может быть развернуто до 1104 ракет. Это максимальное число, понятно, что разворачиваться они будут в сочетании с КР «Калибр». Целями «Циркона» в случае угрозы нанесения Вашингтоном ракетно-ядерного удара по России могут стать здание Пентагона, в котором расположены высшие органы управления вооруженными силами, и комитет начальников штабов, а также Кемп-Дэвид – правительственный пункт управления, Форт-Ритчи (штат Мэриленд) – пункт управления президента США и командный центр комитета начальников штабов. Эти три объекта находятся на восточном побережье США, еще два объекта – на западном: Мак-Клеллан (штат Калифорния), управление стратегическими наступательными силами, и Джим-Крик (штат Вашингтон) – пункт управления ядерными силами.

Новая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» оказалась гораздо быстрее и смертоноснее, чем полагали западные эксперты, пишет Stern. В частности, ей хватит и пяти минут, чтобы уничтожить, например, Пентагон, отмечает журналист немецкого издания.

Ранее, 1 марта 2018 года Владимир Путин впервые официально раскрыл информацию о перспективном проекте подводного необитаемого аппарата 2М39 «Посейдон», до этого носившего имя «Статус-6». Проект в целом до сих пор остается секретным. Тем не менее в последние время «Посейдон» неоднократно упоминался в новостях. Информация о нем поступала как из анонимных источников, так и от официальных лиц. Стартовый вес суперторпеды – 54 тонны, длина – 24 метра, калибр – 2000–2200 миллиметров. Глубина хода – 1000 метров. Скорость – 100 узлов (185 км/ч), дальность – более 10 000 морских миль.

Два основных носителя нового оружия – АПЛСН «Белгород» проекта 09852, переделанная из ПЛАРК проекта 949АМ, в настоящий момент почти достроенная, и АПЛСН «Хабаровск» нового проекта 09851.

По мнению экспертов Пентагона, главная цель – уничтожение стратегических ПЛАРБ США вместе с их базами, однако «Посейдон» – оружие не только для поражения береговых целей и флота в базах. Прежде всего он создает угрозу для соединений надводных сил (АУГ) в местах развертывания и подводных лодок в зонах боевого патрулирования. А именно ПЛАРБ, которых у США имеется 14, в строю находится 12, на боевом патрулировании – от 6 до 8.

«Калибр-М» – КР морского базирования большой дальности. Для ее появления были все технические возможности – наличие на большинстве АПЛ 26-дюймовых (650 мм) торпедных аппаратов. Наличие на ПЛАРК и надводных кораблях весьма вместительных ПУ серии 3С-14, которые позволяют разместить ракеты больших размеров, чем американские Мк-41: по калибру 750 миллиметров против 533, по длине до 10–11 метров против 6,4 и по весу до 5000 килограммов против 1800. А также двигатель ТРДД-50 явно обладает избыточной тягой для стандартного «Калибра». В «Томагавке» используется F107-WR-400 тягой 270 килограммов. Почему-то этой тяги для их ракеты весом 3000 фунтов (1360 кг) хватает, чтобы лететь со скоростью 880 километров в час, а нашей ракете с таким же стартовым весом понадобился двигатель с тягой 450–500 килограммов. Тяговооруженность явно избыточная, можно спокойно увеличить стартовый вес вдвое.

Первый полк, принявший на вооружение новейший ракетный комплекс стратегического назначения 15П771 «Авангард» (в состав входит МБР-носитель УР-100НУТТХ и АГБО 4202/15Ю71), заступил на боевое дежурство 27 декабря 2019 года. Всего же ракеты УР-100НУТТХ с новым боевым оснащением получат два полка из состава 13-й РД (Домбаровский) по шесть ПУ в каждом. В дивизии имеется еще два полка (18 ПУ) устаревших тяжелых МБР Р-36М2 «Воевода», которые планируется в 2022–2024 годах перевооружить на новейшие РС-28 «Сармат». Они тоже получат в качестве боевого оснащения «Авангарды». Еще «Авангарды» и «Сарматы» придут на смену «Воеводам» в 62-ю РД (Ужур) – три полка (28 ПУ).

Тема для разговора

Все российские вооружения, созданные за последнее время, легко классифицируются и могут быть включены в Договор СНВ-3. И межконтинентальная КР с ядерной силовой установкой 9М730 «Буревестник» может засчитываться как ПУ МБР, и АПЛСН «Белгород» и «Хабаровск» как ПЛАРБ, а суперторпеды как БРПЛ. Тем более в тексте договора нет жесткого деления оружия на классы и типы, как это было, к примеру, в Договоре ОСВ-2 (1979). Главное – не выходить за лимиты. Впервые российское оружие качественно превосходит американское, и это основная причина беспокойства со стороны США.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (818) за 11 февраля 2020 года