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ТАСС

Реквизит и аппаратуру для съемок фильма "Вызов" доставят на МКС на "Союзе МС-19"

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МКС
МКС.
Источник изображения: © Mark Garcia/NASA

Полет космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС запланирован на 5 октября

БАЙКОНУР, 29 сентября. /ТАСС/. Реквизит и оборудование, предназначенные для съемок фильма "Вызов" на МКС, будут доставлены на станцию на корабле "Союз МС-19" вместе с киноэкипажем. Об этом в среду сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Вместе с участниками космического полета на борт МКС должны быть доставлены съемочный реквизит и видеоаппаратура, предназначенные для научно-просветительского проекта "Вызов", - отметили в госкорпорации.

До этого 13,75 кг оборудования для съемок данного фильма доставлялись на грузовом корабле "Прогресс МС-17", который пристыковался к МКС 2 июля.

Полет космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС на корабле "Союз МС-19" для съемок первого художественного фильма в космосе запланирован на 5 октября. Возвращаться актриса и режиссер будут на "Союзе МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС.

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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