"Преднамеренно и рукотворно": вредитель так и не найден

РКК "Энергия" не нашла виновных в порче корабля "Союз"

Кто продырявил МКС - так и осталось не известно. Комиссия РКК "Энергия" не смогла найти виновного, сообщают СМИ со ссылкой на неназванные источники. "Роскосмос" хранит молчание.

Дыру в спускаемом корабле корабля "Союз" просверлило неустановленное лицо. Внутреннее расследование, проводившееся в РКК "Энергия", так и не смогло установить виновных в порче корабля, хотя ему ясны преднамеренность и рукотворность отверстия, передает РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник. "Комиссия констатировала, что отверстие имеет искусственное происхождение и не было получено в ходе производства, соответственно оно было сделано преднамеренно", - сказал он.

Повреждения корабля "Союз". Источник: NASA

При этом комиссия не смогла выяснить личность человека, сделавшего дыру.

Кроме того, сообщается, что теперь "Роскосмос" совместно с РКК "Энергия" намерен обратиться в "компетентные органы", чтобы выяснить, кто именно виновен в появлении отверстия в космическом корабле. "В связи с тем, что виновный не был определен внутренней комиссией, материалы проверки будут переведены в компетентные органы", - уточнил источник.

Кроме того, сообщается, что "Роскосмос" направлял NASA запрос о психологическом здоровье американских астронавтов в рамках расследования возникновения отверстия в "Союзе МС-09", однако американская сторона оставила его без ответа.

Как отмечается, в NASA сочли неэтичным разглашение информации такого рода. "Был такой запрос, но ответ со стороны NASA не отправлялся. Там его признали неэтичным", - заявил источник. По его словам, в NASA отметили, что раскрытие данной информации противоречит требованиям о неразглашении персональных данных.

История, которую уже вторую неделю обсуждают российские, а теперь и западные СМИ, началась еще 29 августа, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. "У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка. Американский экипаж собрался в российском сегменте, - заявил на следующий день глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

- Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. В итоге мы локализовали проблему. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле "Союз МС".

Скорость утечки не представляла угрозы - давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней, подсчитали эксперты. Дырка была обнаружена космонавтом Европейского космического агентства Александром Герстом в бытовом отсеке рядом со входным люком - прямо за санузлом, причем поиски ее шли в прямом эфире, который в NASA транслировали онлайн. В итоге вечером 30 августа трещину обработали герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано.

"Есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом",

- заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отметив, что "воздействие было неуверенной рукой", поскольку сверло "скользило по поверхности".

"То есть мы можем сократить версию, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста", - подчеркнул Рогозин. - Где эти действия производились? На Земле или уже на орбите?".

В первый же день в интернет попали снимки отверстия, которые космонавты отправили на Землю сразу же после обнаружения. На снимке, сделанном до ремонта, видно круглое отверстие с характерными следами, оставленными рядом на поверхности сверлящим инструментом - вероятно, дрелью. Ранее источник "Газеты.Ru", знакомый с результатом расследования, утверждал, что причина инцидента - производственный брак в "Энергии", именно их сотрудник случайно продырявил обшивку.

"Поскольку крышка люка во время производства работ была затенена тканью "Богатырь", оператор, простой работяга, который что-то прилаживал, сверланул не туда. Потом (дыру) заделали всякими клеями", - рассказал источник "Газеты.Ru". - А при проверке на герметичность показания были нормальные".

Ранее стало известно, что РКК "Энергия" приняла решение проверить все корабли "Союз" и "Прогресс", которые находятся на Байконуре и в подмосковном Королеве. Проверка в Королеве стартовала на прошлой неделе, на Байконуре мероприятия должны были начаться с этой. На космодроме сейчас находятся три аппарата: "Союз МС-11", который запустят в декабре, "Союз МС-10" и грузовой "Прогресс МС-10", старт которого намечен на октябрь.

Отдел "Наука"