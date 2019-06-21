Войти
21.06.2019
Lenta.ru

Россия нашла замену космонавтам

681
0
0
Источник изображения: Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Американская компания Space Adventures, посредством которой "Роскосмос" предлагает услуги по доставке туристов на Международную космическую станцию (МКС), нашла потенциальных кандидатов для полета на околоземную орбиту, сообщил РИА Новости глава российского представительства фирмы Сергей Костенко.

"Есть желающие полететь, но они должны приехать в Россию и пройти медицинскую комиссию", — сказал менеджер.

Костенко не назвал количество поданных для туристического полета заявок, однако отметил, что большой очереди на полет в космос никогда не было. "Это эксклюзивный продукт", — сказал он.

Как уточняет агентство, туристический полет может состояться до конца 2021 года, для чего уже производятся средняя ракета "Союз-2" и пилотируемый корабль "Союз МС", на котором два туриста заменят двух членов экипажа МКС.

В июне сообщалось, что информация о состоянии российской орбитальной группировки распоряжением генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина отнесена к категории ДСП (для служебного пользования). Тогда же стало известно, что инвесторы из ОАЭ выделят "Роскосмосу" денежные средства для реконструкции "Гагаринского старта" на космодроме Байконур.

28 мая Рогозин признал, что российская пилотируемая космонавтика продолжительное время окупалась за счет сотрудничества с американской стороной.

Осенью 2018 года космонавт Олег Котов рассказал ТАСС, что российский экипаж на МКС состоит из двух, а не трех человек, как это было ранее, из-за отсутствия средств на запуск грузовых кораблей "Прогресс".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
США
Компании
Space Adventures
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Медицина
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз-2 РН
Похожие новости
23.01.2019
Роскосмос может утвердить график полетов на МКС на 2019 год к началу февраля
17.08.2018
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 13:55
  • 35
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 21.06 13:47
  • 2
Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году
  • 21.06 13:46
  • 17
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 21.06 13:38
  • 3
Европа завидует российскому Су-57
  • 21.06 12:47
  • 6
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 21.06 12:43
  • 24
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 21.06 12:33
  • 12
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 21.06 12:20
  • 1
Туристы отправятся на МКС в 2021 году
  • 21.06 11:02
  • 15
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 21.06 11:00
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 21.06 10:19
  • 15
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 21.06 03:11
  • 6
Су-57 вооружат быстрее
  • 21.06 02:58
  • 1
Превзойти всех: в Минобороны рассказали о новейшем вооружении Су-57
  • 21.06 02:15
  • 1
Эволюция военной мысли США может предполагать применение ядерных боезарядов малой мощности на поле боя - Рябков
  • 21.06 00:29
  • 11
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года