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23.01.2019
ТАСС

Роскосмос может утвердить график полетов на МКС на 2019 год к началу февраля

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что первый в этом году пилотируемый пуск, запланированный на 1 марта, может быть перенесен на начало апреля

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Роскосмос может в течение ближайших двух недель рассмотреть и утвердить график полетов на Международную космическую станцию (МКС) на 2019 год, сообщил во вторник ТАСС исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Предварительный график есть, но утверждаться все будет позже. Думаю, госкомиссия рассмотрит его в течение двух недель", - сказал Крикалев.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщал ранее ТАСС, что график полетов грузовых кораблей "Прогресс МС" и пилотируемых "Союзов МС" на МКС могут утвердить до конца января.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что первый в этом году пилотируемый пуск, запланированный на 1 марта, может быть перенесен на начало апреля. По его словам, возможный перенос этого пуска связан с необходимостью более продолжительного полета американского астронавта Ника Хейга с тем, чтобы Роскосмос мог одновременно выполнить контрактные обязательства в отношении других партнеров, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее сообщалось, что первый космонавт из ОАЭ должен отправиться на МКС в этом году.

На 1 марта с космодрома Байконур запланирован старт пилотируемого корабля "Союз МС-12". К МКС должны отправиться космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако произошла авария ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.

22.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Рогозин Дмитрий
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Прогресс ТГК
Союз ПКК
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