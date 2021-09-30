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Интерфакс-АВН

Рябков: у РФ есть ряд вопросов к США, Великобритании и Австралии в связи с созданием AUKUS

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Российская сторона передала Вашингтону ряд вопросов в связи с созданием нового партнерства по безопасности AUKUS, планирует адресовать вопросы также коллегам из Австралии и Великобритании, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Тема AUKUS не входит в повестку дня (предстоящих переговоров РФ и США по стратстабильности в Женеве, - "ИФ"), она будет на заднем плане, но AUKUS, как таковой, несомненно напоминает нам о том, насколько легко, "непринужденно" наши американские коллеги относятся к тем режимам в сфере нераспространения, приверженность которым они всегда заявляют и призывают других твердо следовать", - сказал Рябков.

"Мы имеем целый ряд вопросов в связи с созданием AUKUS, который мы уже передали американской стороне. Мы их же зададим австралийским коллегам, мы в процессе их озвучивания британским коллегам", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что, "среди прочего, эти вопросы включают такой аспект, как гипотетическая передача корабельного топлива обогащением 90% соотносится с требованиями нераспространения, как это соотносится с обязательствами Австралии по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, по дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях".

"Мы этим будем заниматься", - резюмировал Рябков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Россия
США
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