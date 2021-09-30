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ТАСС

На космодроме в Куру сдали в эксплуатацию стартовый комплекс для ракет Ariane 6

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Центр управления космодрома Куру во Французской Гвиане
Центр управления космодрома Куру во Французской Гвиане.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Европейское космическое агентство подтвердило , что первый старт такой ракеты произойдет во втором квартале 2022 года

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Церемония сдачи в эксплуатацию стартового комплекса под создаваемые ракеты Ariane 6 прошла во вторник на космодроме Гвианского космического центра в Куру (Французская Гвиана). Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

Оно подтвердило ранее приводившиеся им данные о том, что первый старт такой ракеты будет осуществлен во втором квартале 2022 года. "Наша цель - выдержать сроки планов, намеченных на 2022 год", - заявил, выступая на церемонии, генеральный директор французского Национального центра космических исследований (CNES) Филипп Батист.

Контракт ЕКА с CNES на разработку стартового комплекса стоимостью 600 млн евро был подписан в 2015 году. Строительство значительно замедлилось из-за пандемии, так как работы были прекращены на несколько месяцев и возобновились весьма медленными темпами.

Масса стартового стола составляет 700 тонн. Над площадкой на 90 м возвышается мобильная башня обслуживания массой 800 тонн. Именно с помощью нее носитель тяжелого класса будет доставляться на стартовый стол и готовиться к запуску. В состав комплекса входит также здание для сборки ракеты-носителя. Комплекс оборудован мощной системой подачи воды, она необходима для охлаждения площадки, нагрев которой при старте ракеты достигает 3 000 градусов Цельсия.

Как сообщил глава CNES, новый комплекс позволит "значительно сократить расходы на запуск ракет", что "важно для обеспечения конкурентоспособности создаваемых европейских носителей". Это также "обеспечит Европе автономный доступ в космос", отметил Батист. Окончательная сборка и подготовка к старту ракет будет занимать 10 дней, тогда как ранее на это требовалось около 30 дней, заявил участвовавший в церемонии глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль. По его мнению, все это обеспечит в год возможность запуска с космодрома в Куру 12 ракет Ariane 6.

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Страны
Гвиана
Франция
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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