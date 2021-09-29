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Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29

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МиГ-29 ВВС Болгарии
МиГ-29 ВВС Болгарии.
Источник изображения: Чавдар Гърчев / Wikimedia

Министерство обороны Болгарии может расторгнуть контракт с Российской самолетостроительной корпорацией (РСК) «МиГ» на обслуживание истребителей МиГ-29. Причиной отказа от услуг является нарушение сроков проведения работ. Об этом пишет Defence Blog со ссылкой на болгарское издание «Монитор».

Министр обороны Болгарии Георгий Панайотов приостановил соглашение о ремонте авиационных ракет Р-27 из-за нарушений в ходе работ. Заказ, предусматривающий ремонт 18 ракет класса «воздух-воздух» для МиГ-29, заключили в 2019 году.

«Монитор» сообщает, что в 2006-2020 годах Болгария заключила контракты на обслуживание МиГ-29 на общую сумму в 275 миллионов левов (165 миллионов долларов). Выполнение работ частично замедляют коронавирусные ограничения.

Авторы издания отмечают, что Болгария планирует заключить новые контракты на обслуживание самолетов. Интерес к потенциальному заказу проявляет белорусское предприятие «Белспецвнештехника» и украинская компания «Укринмаш».

В июне МиГ-29 ВВС Болгарии упал в Черное море. В оборонном ведомстве страны сообщили, что самолет потерпел крушение в ходе выполнения учебной задачи.

В 2016 году Болгария заключила контракт на поставку десяти двигателей РД-33 для ремонта истребителей МиГ-29. По данным ТАСС, сумма контракта составила 21 миллион евро.


Даниил Иринин

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Страны
Белоруссия
Болгария
Россия
Украина
Продукция
МиГ-29
РД-33
Компании
Белспецвнештехника
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2 комментария
№1
29.09.2021 06:14
Бюджет пилить проще, чем заработать реальные деньги на внешних рынках....
Дооптимизировались, что свои же МиГ-29 некому ремонтировать, сплошные криворукие манагеры....
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