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Интерфакс-АВН

Совместный ответ РФ и Белоруссии на размещение войск НАТО на Украине обеспечит безопасность двух стран - Кремль

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Учения вооруженных сил России и Беларуси
Учения вооруженных сил России и Беларуси.
Источник изображения: rg.ru

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - В Кремле заявляют, что совместные ответные действия Москвы и Минска на размещение войск НАТО на Украине должны обеспечить безопасность как России, так и Белоруссии.

"Это те действия, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, какими могут быть ответные меры России и Белоруссии на размещение войск НАТО на Украине.

"Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил", - сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным договорились совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине.

Белорусское государственное агентство "Белта" сообщило, что Лукашенко в понедельник принимает доклад от руководства силового блока Белоруссии по обстановке на госгранице. "Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать? Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы, базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - сказал Лукашенко.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
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