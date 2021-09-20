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РИА Новости

Китайский портал Sohu оценил план Украины по уничтожению Черноморского флота России

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Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Обозреватель китайского портала Sohu оценил план директора украинской НПК "Кливер" Оксаны Врублевской по минированию Черного моря для массового уничтожения российских кораблей.

Колумнист напомнил, что в случае вооруженного конфликта между странами противостояние не ограничится морскими столкновениями. Даже если Украина сможет причинить урон российскому флоту с помощью мин, то на эти действия последует мощный ответ Москвы, который приведет к уничтожению соседнего государства, говорится в статье.

По мнению автора, Киев едва ли всерьез планирует нанести удар по российским кораблям. Заявления Врублевской — это лишь попытка побряцать оружием на фоне стремления Украины в НАТО, подытожил он.

На этой неделе директор украинской НПК "Кливер" заявила, что для "уничтожения" российского ВМФ необходимо расставить мины в Черном море. Она уточнила, что Киев значительно уступает Москве в соотношении сил, поэтому минное вооружение было бы "наиболее эффективным и дешевым способом войны с Россией".

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов подчеркнул, что эта идея стара как мир, а ее актуальность продиктована не необходимостью, а слабостью и бессильной злобой украинских военных и политиков.

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