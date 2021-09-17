В России заявили о поиске Украиной «Вундерваффе»

Вместо затратного и нелегкого пути полноценного военного строительства Украина занимается поисками «Вундерваффе» (от немецкого Wunderwaffe) — «чудо-оружия», которое позволило бы ей отражать сразу все фантомные атаки российской стороны, заявил военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

«На эту роль уже примеряли и противотанковые управляемые ракеты Javelin, полученные из США, и турецкие разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar. Но стремление решить проблемы в армии таким путем напоминает скорее карго-культ, когда процесс пытаются имитировать, не понимая его сути», — пишет автор, комментируя сообщения американской прессы о возможных поставках израильской тактической системы противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол») на Украину.

Антон Лавров напоминает, что Iron Dome, закупленные армией США, так и не удалось интегрировать в американскую систему управления войсками. «Решение сбыть с рук ненужные комплексы и одновременно отчитаться об оказании серьезной военной помощи своему важному союзнику в такой ситуации выглядит очень привлекательно», — пишет автор.

Обозреватель отмечает, что поставка Украине одной-двух батарей Iron Dome «никак не сможет изменить ситуацию в районе конфликта на востоке страны». Автор указывает на то, что одна батарея реактивной установки залпового огня (РСЗО) «Град» менее чем за минуту выстреливает 240 скоростных ракет, тогда как боекомплект одной пусковой установки Iron Dome включает лишь 60 готовых к пуску ракет.

По мнению Лаврова, Iron Dome «будут хорошо смотреться на военных парадах, которые вновь полюбили в Киеве».

В марте обозреватель заявил, что гипотетическую закупку Украиной истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производства американской компании Lockheed Martin «можно только приветствовать». По его мнению, данные самолеты «стали бы для небогатого государства классическими "белыми слонами" военного дела — оружием, содержать которое чрезвычайно дорого, а использовать по назначению — жалко или невозможно».

В октябре 2019 года американский бригадный генерал Брайан Гибсон заявил, что израильская тактическая система Iron Dome «делает невероятные вещи», однако армия США нуждается в аналогичном собственном мобильном комплексе, который был бы интегрирован в Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) — систему управления войсками, обеспечивающую взаимодействие с другими элементами противоракетной и противовоздушной обороны.

Иван Потапов