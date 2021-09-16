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В США допустили размещение «Железного купола» на Украине

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Источник изображения: Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильская тактическая система противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол») может быть размещена на Украине, пишет Politico.

Издание отмечает, что поправка к законопроекту об обороне за 2022 финансовый год указывает администрации президента США Джо Байдена на необходимость передачи Украине систем противовоздушной или противоракетной обороны. В публикации, ссылаясь на источники в Палате представителей, утверждается, что в Вашингтоне приняли к сведению заявление украинского министра обороны Андрея Тарана о потребности Киева в новой системе противовоздушной обороны вроде Iron Dome.

Politico допускает, что получение Киевом системы Iron Dome вызовет рост напряженности в отношениях Украины и США с Россией. «С тактической точки зрения она не будет эффективна на близком расстоянии или на линии соприкосновения, потому что эта система будет очень быстро сбита российскими реактивными системами залпового огня», — полагает американский военный эксперт Майкл Кофман.

Тем не менее, согласно специалисту, Iron Dome «может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит защищать критически важный объект или командный центр на востоке Украины».

В октябре 2019 года американский бригадный генерал Брайан Гибсон заявил, что израильская тактическая система Iron Dome «делает невероятные вещи», однако армия США нуждается в аналогичном собственном мобильном комплексе, который был бы интегрирован в Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) — систему управления войсками, обеспечивающую взаимодействие с другими элементами противоракетной и противовоздушной обороны.


Иван Потапов

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Страны
Израиль
Россия
США
Украина
Продукция
Железный купол
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