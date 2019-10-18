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18.10.2019
Lenta.ru

Армия США узрела "пробел" в своей ПРО

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Источник изображения: Фото: NatanFlayer / Wikimedia

Армия США больше не хочет покупать системы противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome разработки израильской компании Rafael, однако в случае отсутствия подобных американских аналогов к 2023 году, возможно, продолжит такие закупки у Израиля, пишет Breaking Defense.

Издание напоминает, что приобретение Iron Dome у Израиля стало для США временной мерой, ограниченной требованием Конгресса от 2019 года разработать к 2023 году собственную аналогичную систему. По словам бригадного генерала Брайана Гибсона, которые приводит Breaking Defense, покупка позволила "заполнить пробел", поскольку "у нас больше ничего не было".

Американский военный отметил, что Iron Dome "делает невероятные вещи", однако Армия США нуждается в аналогичном мобильном комплексе, который был бы интегрирован в Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) — систему управления войсками, обеспечивающую взаимодействие с другими элементами ПРО и противовоздушной обороны (ПВО). Американский аналог системы Гибсон предложил создать на основе Iron Dome.

В августе США и Израиль подписали контракт на поставку двух комплексов Iron Dome.

В ноябре 2017 года Израиль завершил испытания морской версии Iron Dome.

Наземная стационарная версия тактической системы ПРО Iron Dome состоит из центра управления, радара и трех пусковых установок по 20 противоракет в каждой. Комплекс предназначен для перехвата ракет дальностью полета от 4 километров до 70 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
Железный купол
Компании
Rafael
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