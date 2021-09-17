Карго-купол

Военный обозреватель «Известий» Антон Лавров — о реалистичности надежд Украины получить от США противоракетную систему Iron Dome

Новость о планах конгресса США добиться передачи Украине современных противовоздушных и противоракетных систем вызвала большое оживление в Киеве. Особое внимание там привлекла перспектива получить без затрат один из новейших образцов — израильский Iron Dome («Железный купол»).

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 15 сентября не смогла подтвердить наличие таких планов и взяла паузу на уточнение информации. Но в профильном комитете парламента США инициатива получила сторонников среди членов обеих партий и рассматривается всерьез.

Украинское военное ведомство заинтересовалось этими комплексами после майских обстрелов Израиля из сектора Газа в этом году. В первом крупномасштабном боевом крещении они смогли сбить большинство из шести тысяч запущенных по еврейскому государству ракет. Министр обороны Украины Андрей Таран тогда заявил, что это одна из самых эффективных систем ПРО в мире. Но дальше намерений дело не пошло. Ни в какие конкретные контракты или хотя бы меморандумы интерес не вылился. Это неудивительно, ведь денег на сложное и дорогостоящее оружие в хронически недофинансированном военном бюджете Украины очень мало.

Вместо затратного и сложного пути комплексного военного строительства Украина по-прежнему ищет себе «Вундерваффе» — отдельное чудо-оружие, которое обеспечило бы ей военное превосходство на поле боя не только над ополченцами востока страны, но и над российскими войсками, от которых украинские власти все готовятся отражать фантомные атаки. На эту роль уже примеряли и противотанковые управляемые ракеты Javelin, полученные из США, и турецкие разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar. Но стремление решить проблемы в армии таким путем напоминает скорее карго-культ, когда процесс пытаются имитировать, не понимая его сути.

Не является чудо-оружием и действительно эффективный Iron Dome, созданный под довольно специфичные задачи. Сейчас это неликвид даже в США. Армия страны последние пару десятилетий не славилась своими сухопутными системами ПВО и ПРО. Количественно, да и качественно они откровенно слабы. Patriot и противоракетные THAAD приходится перетасовывать по всему миру, чтобы одновременно прикрыть союзников в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Несмотря на дефицит, развернуть уже закупленный в Израиле «Железный купол» американские военные не спешат.

В 2019 году конгресс буквально вынудил Пентагон приобрести две батареи этой системы. Но армия США так и не нашла ей места в своих рядах. Сначала «Купола» намечалось ввести в строй к концу 2020 года. Но после нескольких задержек стало понятно, что в лучшем случае это состоится в 2022-м.

Пентагон рассматривал возможность разместить Iron Dome для прикрытия своих баз в Ираке и Афганистане, но этим планам так и не суждено было сбыться из-за решений о выводе войск. Кроме того, американские военные отметили, что иностранный комплекс нельзя интегрировать с национальными системами управления и связи, что снижает эффективность его применения. Тем более не получится увязать его с советским вооружением, имеющимся у Украины.

Решение сбыть с рук ненужные комплексы и одновременно отчитаться об оказании серьезной военной помощи своему важному союзнику в такой ситуации выглядит очень привлекательно. Но для этого принятая комитетом палаты представителей поправка к оборонному бюджету должна пройти все стадии утверждения в конгрессе. Кроме того, она не будет обязательной для исполнения президентом страны. Как неоднократно демонстрировал Дональд Трамп, саботировать выполнение решений законодателей вполне реально.

В любом случае даже безвозмездная поставка Украине одной-двух батарей «Железного купола» никак не сможет изменить ситуацию в районе конфликта на востоке страны. Комплекс создавался в расчете на специфические задачи по защите Израиля. Там ему надо прикрыть лишь короткий 50-километровый участок границы с узким сектором Газа. Заранее известно, откуда придет атака. Над Израилем «Купола» противодействуют очень простым боеприпасам, подавляющее их большинство — кустарные ракеты, отличающиеся очень низкой по военным меркам скоростью. Успехов палестинцам удавалось добиться только при массировании ударов и запуске одновременно нескольких десятков своих «Кассамов». Израильтяне просто не успевали перезаряжать пусковые установки Iron Dome, каждая из которых содержит лишь 20 противоракет.

В любом реальном конфликте современных армий обстановка для этого бесспорно хорошего комплекса не будет такой же тепличной. Против систем ПВО и ПРО будут работать артиллерия противника, его авиация, высокоточное оружие и средства радиоэлектронной борьбы. А из-за особенностей старта ракет позиции пусковых установок Iron Dome прекрасно видны за десятки километров днем и ночью.

Одна-единственная боевая машина реактивной установки залпового огня (РСЗО) «Град» выстреливает за 20 секунд четыре десятка скоростных ракет. Их батарея меньше чем за минуту обрушивает на противника 240 боеприпасов. С такими противниками в бою «Купол», в боекомплекте которого только 60 готовых к пуску ракет, еще не встречался.

Реальная досягаемость каждой пусковой — лишь 10–15 км. Этого недостаточно, чтобы защитить от угроз линию фронта. В лучшем случае ими можно прикрыть какой-то один населенный пункт или аэродром. Запасы недешевых противоракет, растраченных на копеечные артиллерийские снаряды, минометные мины и неуправляемые боеприпасы РСЗО, также надо непрерывно пополнять.

Комплексы «Железный купол» будут хорошо смотреться на военных парадах, которые вновь полюбили в Киеве. Они станут прекрасной темой для патриотического пиара. Но реальная боевая ценность их даже против отрядов Донбасса и Луганска неочевидна, не говоря уже о гипотетическом противоборстве с российской армией, о котором всё чаще говорят на Украине. В серьезном конфликте их просто не заметят.

Антон Лавров