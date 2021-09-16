Стив Возняк создал космическую компанию

Возняк объявил о создании космической компании Privateer Space. Заявлено, что она будет работать для того, чтобы космос был безопасным и доступным для человечества.

О создании космической компании Стив Возняк объявил в Twitter. «Privateer Space начинает свою деятельность», — говорится в сообщении.

В описании к видеоролику, который посвящен проекту, утверждается, что сооснователем компании выступил гендиректор робототехнической фирмы Ripcord Алекс Филдинг.

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF - Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021

©Steve Wozniak

Пока о проекте известно мало. Сообщается, что Privateer Space «будет работать над сохранением безопасного и доступного для всего человечества космоса». При этом она не должна быть похожа на другие фирмы. Дополнительные сведения об инициативе планируют представить на конференции Amos Tech, которая пройдет на острове Мауи (штат Гавайи) с 14 по 17 сентября.

Стив Возняк — американский изобретатель, инженер и программист, выступивший соучредителем Apple Computer (сейчас — Apple Inc.) вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном в 1976 году. В те годы он в одиночку разработал компьютеры Apple I и Apple II, которые стали своего рода точкой отсчета для «микрокомпьютерной революции» и предопределили развитие индустрии.

Стив Возняк Источник изображения: wikipedia

Алекс Филдинг — менеджер и инженер из США. Свою карьеру он начал как сотрудник Cisco Systems и Apple Computer. После ухода из Apple работал в Exodus Communications.

Алекс Филдинг Источник изображения: wikipedia

Космос становится все более популярным для представителей крупного бизнеса. Лучшим примером стал миллиардер Джефф Безос — основатель корпорации Amazon.com, создавший в 2000 году аэрокосмическую компанию Blue Origin.

Разработанный ею космический корабль New Shepard 20 июля впервые отправился в полет с людьми на борту. Участие в миссии приняли сам основатель Blue Origin, его брат, а также 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэмен.

Еще до пилотируемого пуска New Shepard другая компания — Virgin Galactic — провела старт суборбитального корабля Unity с пассажирами. На борту находился ее основатель, миллиардер Ричард Брэнсон. Как оказалось, не все прошло гладко: журналисты выяснили, что во время полета выявили технические проблемы.

Тем не менее полет (как, впрочем, и запуск New Shepard) открыл новую эру космического туризма. Очевидно, несмотря на высокую цену билетов, спрос на такие услуги будет только расти.

С другой стороны, как показывает практика, не все проекты доживают до этапа практической реализации. Весной стало известно о закрытии российской частной компании «КосмоКурс».