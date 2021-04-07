Российская частная компания, планировавшая запускать космических туристов, объявила о закрытии

Компания «КосмоКурс», до недавнего времени декларировавшая намерения запускать космических туристов, объявила о сворачивании проекта. Среди причин отказа — высокие инвестиционные риски и бюрократические перипетии.

До недавнего времени российские специалисты из компании «КосмоКурс» не покидали надежд организовать в России бизнес по космическим туристическим полетам, для чего хотели создать многоразовый комплекс и новый космодром для его запусков.

Несмотря на все старания, затея окончилась ничем: в компании официально заявили о закрытии. «Основной проект не представляется возможным реализовать. Он слишком рисковый для инвестора, так как многое приходится делать первыми, и аналогов у нас в стране нет. А на другие проекты, например РН сверхлегкого класса, нет заказчиков», — сказал генеральный директор компании Павел Пушкин.

Напомним, о проблемах «Космокурса» известно довольно давно. Ранее Павел Пушкин сообщил о заморозке проекта. Причиной такого решения стали проблемы с местными властями, которые касались требований к новому космодрому. Среди других вызовов — трудности с получением нормативных документов от Министерства обороны, что требовалось для создания ракеты-носителя для туристических запусков.

По информации РИА Новости, сейчас в компании «КосмоКурс» работают полсотни специалистов ракетно-космической индустрии. О грядущих сокращениях они осведомлены. В «Роскосмосе» заинтересованы в сохранении команды специалистов и рассматривают различные варианты решения проблемы.

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Компанию «КосмоКурс» создали в 2014 году в рамках фонда «Сколково». Запускать космических туристов хотели с космодрома, который планировали построить близ Нижнего Новгорода. Запуски планировали проводить, используя одноступенчатую возвращаемую ракету-носитель и многоразовый корабль. Предполагалось, что корабль будет вмещать семь человек: шесть туристов и инструктора. Разделение ракеты и корабля должно было происходить на высоте 66 километров. Туристов должны были доставлять на высоту около 200 километров.

Комплекс для космического туризма Источник изображения: КосмоКурс

В случае успешной реализации первый полет мог состояться уже в середине десятилетия: по задумке, туристы провели бы в невесомости примерно пять минут. Стоимость одного билета ориентировочно оценивали в 200-250 тысяч долларов (речь преимущественно шла об иностранных гражданах). При этом за год планировали проводить более ста пусков.

Между тем на Западе частные компании все активнее реализуют концепции космического туризма. Пожалуй, лучшая иллюстрация этого — недавняя презентация компанией Virgin Galactic нового космоплана VSS Imagine.