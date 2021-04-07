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ТАСС

"Космокурс" закроют в связи с высокими рисками для инвестора

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ООО "КосмоКурс"
ООО "КосмоКурс".
Источник изображения: community.sk.ru

Гендиректор компании рассказал, что основной проект слишком рисковый для инвестора, так как многое приходится делать первыми, а аналогов в стране нет

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Компания "Космокурс" будет закрыта в связи с невозможностью реализовать основной проект из-за слишком высоких рисков для инвестора. Об этом сообщил во вторник ТАСС гендиректор компании Павел Пушкин.

"Основной проект не представляется возможным реализовать. Он слишком рисковый для инвестора, так как многое приходится делать первыми и аналогов у нас в стране нет. А на другие проекты, например РН сверхлегкого класса, нет заказчиков", - ответил Пушкин.

Ранее Пушкин сообщил, что компания "Космокурс" приостановила работы, связанные с созданием частного космодрома в Нижегородской области и многоразового суборбитального комплекса.

"Космокурс" разрабатывал многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих туристических полетов. Предполагалось, что экипаж из шести человек и одного инструктора будет совершать 15-минутный полет в ближний космос (на высоту около 200 км). Для запуска ракеты планировалось построить первый частный космодром РФ в Нижегородской области.

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Страны
Россия
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