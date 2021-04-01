Virgin Galactic представила новый космоплан VSS Imagine для космического туризма

VSS Imagine — новейший космический корабль, первый из класса аппаратов SpaceShip III следующего поколения. Через несколько месяцев начнутся наземные испытания.

Американская компания Virgin Galactic, входящая в Virgin Group Ричарда Брэнсона, представила свой второй пилотируемый космоплан — полностью зеркальный VSS Imagine. Как и ракетный корабль VSS Unity, он предназначен для суборбитальных полетов и доставки в космос туристов. Однако Imagine стал первым в линейке SpaceShip III следующего поколения, предусматривающей обновления, которые «позволят повысить производительность с точки зрения доступа к техническому обслуживанию и скорости полета».

«Будучи кораблем класса SpaceShip III, Imagine не только красив, но и представляет растущий флот космических кораблей Virgin Galactic. <…> Мы надеемся, все те, кто путешествует в космос, вернутся со свежими взглядами и новыми идеями, которые принесут позитивные изменения на нашу планету», — сказал Брэнсон.

Видео о корабле VSS Imagine / © Virgin Galactic VSS Unity и Imagine будут управлять два пилота, на борту могут разместиться еще шесть пассажиров. Взлет осуществляется благодаря самолету-носителю, а отстыковка происходит на высоте около 15 тысяч метров. В этот момент начинает работать бортовой ракетный двигатель корабля, выводя аппарат на баллистическую траекторию. Космические туристы Virgin Galactic не станут кружить вокруг Земли, как экипаж Международной космической станции: тем не менее они смогут провести несколько минут в невесомости. По последним данным, более 600 человек подали заявку на полет по цене 250 тысяч долларов за место.

Unity и Imagine базируются на частном космодроме «Америка» в Нью-Мексико. VSS Unity находится на завершающей стадии испытаний и в этом мае, согласно планам, отправится в третий космический полет, но сначала с космодрома компании. Он должен был состояться в декабре 2020 года, однако из-за неисправного подключения к компьютеру бортовой ракетный двигатель не сработал. Что касается VSS Imagine, то он вскоре перейдет к наземным тестам, а летом поднимется в небо для планирующего полета, без зажигания двигателя.

Помимо этого, Virgin Galactic работает над еще одним космическим кораблем — VSS Inspire, его собирают в штаб-квартире в Мохаве (Калифорния). Возможно, будут и другие аппараты: как отмечали представители компании, ангар Virgin Galactic в Нью-Мексико одновременно способен вместить пять космических кораблей и два самолета-носителя.

Конечно, не только Virgin Galactic нацелилась на сферу суборбитального туризма. Так, стартап Джеффа Безоса Blue Origin разрабатывает многоразовый космический корабль под названием New Shepard, который уже прошел более десяти испытательных полетов без экипажа. В этот комплекс входит пилотируемая капсула, стартующая вертикально благодаря одноступенчатой многоразовой ракете-носителю и приземляющаяся с помощью парашютов. Blue Origin вполне может выполнить свой первый запуск с пассажирами до конца этого года (вероятно, даже раньше) и стать второй после SpaceX частной компанией, отправившей людей выше условной границы космоса.