Первые космические туристы полетят на ракете New Shepard в этом году. Возможно, уже весной

Несмотря на атмосферу таинственности вокруг частной космической компании Джеффа Безоса, некоторая информация все же становится известна. Недавно прояснились планы Blue Origin на ближайшие запуски суборбитальной ракеты с пассажирской капсулой New Shepard: еще одно испытание финальной конфигурации в феврале и первый полет с туристами весной.

Как пишет сайт CNBC, даже с учетом возможных задержек сроки не должны сдвинуться позднее конца 2021 года. В качестве источников издание указывает анонимных лиц, близких к Blue Origin. Трудно назвать эту информацию надежной, но других данных не выдает ни сам Джефф Безос, ни представители компании. Подобные утечки происходили ранее и почти всегда оказывались верными, хотя относительно сроков и допускались неточности на несколько месяцев.

В минувший четверг, 14 января, Blue Origin произвела первый запуск четвертого экземпляра многоразовой суборбитальной системы New Shepard (NS4). Это был уже четырнадцатый полет суборбитальной ракеты с пассажирской капсулой, из которых все были успешными. Как стало известно журналистам, NS4 — финальный вариант системы, так называемая «стабильная конфигурация». То есть каких-то серьезных изменений в конструкцию больше вносить не будут.

Именно на этом экземпляре и полетят первые космические туристы, а произойдет это через один запуск. Следующий старт запланирован через шесть недель, то есть в конце февраля. Он будет также тестовым и без людей на борту, но в него включат проверку процедур посадки и высадки пассажиров. А еще через шесть недель на высоту более ста километров эта же ракета поднимет уже первых космических туристов.

Планы нельзя назвать скромными — ранее между стартами New Shepard проходило по восемь-девять месяцев. Возможно, в февральский тестовый полет отправится NS3, который будет для этой ракеты и капсулы восьмым по счету. Тогда для подготовки NS4 к полету с людьми на борту Blue Origin сможет потратить около трех месяцев. Срок реалистичный — SpaceX свои первые ступени возвращает в строй примерно за такое же время. Однако, для первого старта с пассажирами, скорее всего, потребуется череда дополнительных проверок, в том числе, связанных с сертификацией NASA.

Интерьер шестиместной пассажирской капсулы New Shepard Источник изображения: Blue Origin

В самой компании также высказали скепсис: комментируя новость от CNBC представители Blue Origin назвали информацию «спекулятивной и неподтвержденной». Тем не менее, нет никаких причин полагать, что в 2021 году стартап Джеффа Безоса не сможет выполнить свой первый запуск человека в космос. Пусть и не весной, но до конца года это сделать вполне реально. Тогда Blue Origin станет второй после SpaceX частной космической компанией, отправившей людей выше линии Кармана.

New Shepard — система из одноступенчатой ракеты и пассажирской капсулы, предназначенная для запуска туристических миссий в космос. Ее полеты суборбитальные, то есть проходят по баллистической траектории: ускоритель разгоняет капсулу до высоты примерно в 40 километров, затем отделяется и корабль продолжает движение по инерции. Верхняя точка траектории находится выше 100 километров над уровнем моря — линии Кармана, условной границы космоса. Так что все, кто окажутся на борту капсулы, будут считаться космонавтами, а точнее, астронавтами, поскольку компания американская.

Профиль полета New Shepard Источник изображения: Blue Origin

Частная космическая компания Blue Origin была создана основателем Amazon Джеффом Безосом в 2000 году. В планах стартапа постройка тяжелой ракеты-носителя New Glenn для вывода на орбиту грузов массой порядка 45 тонн. Компания Безоса редко делится какими-либо планами или промежуточными результатами своей работы. Наиболее известны испытания системы New Shepard, которая будет использоваться для космического туризма. И, по совместительству, является важной вехой развития Blue Origin, как демонстратор технологического потенциала компании. Во время тестовых полетов этой многоразовой ракеты на нее почти всегда устанавливались различные эксперименты NASA.