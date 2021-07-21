Blue Origin провела первый пилотируемый запуск космического корабля New Shepard

Blue Origin впервые запустила свой новый космический корабль. На его борту находился в том числе основатель компании Джефф Безос.

Состоялось историческое для космического туризма событие — первый пилотируемый запуск новейшего корабля New Shepard, созданного Blue Origin. Капсула удачно приземлилась вскоре после старта. Во время запуска она достигла 100-километровой высоты.

New Shepard запустили со стартовой площадки Corn Ranch в штате Техас. В состав экипажа вошли основатель компании Blue Origin миллиардер Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэмен.

Дэмен стал самым молодым астронавтом, побывавшим в космосе, а Уолли Фанк — самым пожилым. Женщина побила рекорд Джона Гленна, который тот установил в 77 лет, отправившись в космос на шаттле Discovery. Миссия также примечательна тем, что стала первым пилотируемым космическим полетом с территории Техаса.

Первый пилотируемый запуск космического корабля New Shepard Источник изображения: Blue Origin

В преддверии старта команда прошла многочасовую подготовку. Она включала в себя брифинги по безопасности, моделирование полета, обзор ракеты и принципа работы ее систем, а также инструктаж о перемещении в капсуле в условиях невесомости.

Посадка ракеты Источник изображения: Blue Origin

Предыдущий старт New Shepard совершил в апреле. Как практически все испытания корабля, тесты были успешны.

Ракета и капсула Источник изображения: Blue Origin

В Blue Origin планировали начать продажу билетов в 2019 году и запустить первых клиентов в 2020-м. Однако этому помешала в том числе пандемия коронавируса.

New Shepard Источник изображения: Blue Origin

New Shepard представляет собой пилотируемую капсулу, стартующую вертикально, используя одноступенчатую многоразовую ракету. Капсула садится с помощью парашютов, а носитель совершает посадку, задействуя единственный двигатель.

Недавно состоялось другое важное для развития космического туризма событие: запуск корабля SpaceShipTwo, на борту которого среди прочих был Ричард Брэнсон. Запись трансляции можно посмотреть на нашем сайте.

И хотя назначение кораблей схожее, концептуально New Shepard и SpaceShipTwo серьезно различаются. Последний представляет собой суборбитальный корабль, который запускают методом воздушного старта с самолета-носителя. На борту могут находиться два пилота и шесть пассажиров.

Планы по развитию частного космического туризма до недавнего времени вынашивали и в России. Создать корабль и специальный космодром хотела компания «КосмоКурс». Весной стало известно о ее закрытии. В числе причин — финансовые трудности.