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Naked Science

Журналисты обнаружили, что космический полет Ричарда Брэнсона прошел не без проблем

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Источник изображения: naked-science.ru

Вопреки бравурным заявлениям компании Virgin Galactic, первый полет ее космического корабля Unity прошел не по плану — и тот вышел из расчетной траектории.

В июле суборбитальный корабль Unity компании Virgin Galactic совершил первый полет с пассажирами. На борту находился и ее основатель, британский миллиардер Ричард Брэнсон, тем самым опередивший в космосе своего конкурента — владельца Amazon Джеффа Безоса. Однако демонстрация прошла не совсем идеально — об этом рассказал Николас Шмидл (Nicholas Schmidle), известный журналист, специализирующийся на частной космонавтике. Его сообщение опубликовано в журнале The New Yorker.

По данным Шмидла, уже на последних этапах набора высоты на приборной панели загорелся предупреждающий сигнал, который показывал, что при спуске корабль выйдет из пространства, отведенного ему программой полета (Entry glide-cone warning). Ссылаясь на слова бывшего астронавта Фредерика Стеркоу, журналист пишет, что в целях безопасности пилотам следовало выключить один из двигателей VSS Unity. Но это означало бы, что корабль не сможет преодолеть условной границы космоса и демонстрация закончится неудачей.

Стараясь не допустить этого, пилоты быстро скорректировали курс, и VSS Unity благополучно завершил полет. Тем не менее в течение минуты и 41 секунды он находился за пределами расчетного конуса глиссады — траектории снижения. Этот промежуток времени может показаться не слишком заметным, однако составляет более 10 процентов всей длительности полета Unity. Поэтому Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование.

Между тем Virgin Galactic выпустила официальное заявление, подчеркнув, что безопасность пассажиров остается ее главным приоритетом. С заявлением выступили и чиновники из FAA, которые тоже отметили, что, несмотря на проблемы, полет VSS Unity не создал угрозу ни для экипажа, ни для людей на земле. Тем не менее и компания, и FAA продолжают изучать причины инцидента и действия пилотов.

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Страны
Великобритания
США
Компании
Virgin Galactic
Проекты
LMV класс
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