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Naked Science

Не только вертолеты: стали известны носители новейшей ракеты «Изделие 305»

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Источник изображения: naked-science.ru

Новейшую авиационную ракету класса «воздух — поверхность» ЛМУР хотят интегрировать не только в состав вооружения ударных вертолетов, но также пилотируемых самолетов и БПЛА. Носителем сможет выступать, в частности, штурмовик Су-25.

«Изделие 305», или ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета), — одно из самых примечательных российских авиационных средств поражения. Предполагается, что ракета даст ударным вертолетам Ми-28 и Ка-52 принципиально новые возможности.

Между тем, как стало известно, вооружить ею хотят не только винтокрылые машины. «Известия» сообщили, что Министерство обороны может оснастить «Изделием 305» пилотируемые самолеты и ударные беспилотники.

«Изделие 305»

Источник изображения: Михаил Жердев

Среди боевых самолетов в первую очередь ракету может получить штурмовик Су-25. Это важно, так как значительна часть его арсенала — устаревшие средства поражения, которые разработали еще в СССР. Сейчас их практически невозможно эффективно применять против хорошо оснащенного противника.

Если говорить о беспилотниках, то подходящим носителем называют новый ударный БПЛА «Орион». Его уже протестировали в Сирии, в том числе нанесением ударов по наземным целям.

БПЛА «Орион»

Источник изображения: РИА Новости

«Изделие 305» имеет ряд отличительных особенностей, которые выделяют его на фоне других (прежде всего вертолетных) ракет класса «воздух — поверхность». Как правило, такие изделия требуют поддержания постоянного визуального контакта с целью до и после пуска. Это ограничивает вертолет в маневре.

Между тем для ЛМУР это не требуется. Сразу после пуска ракета использует высокоточную инерциальную бортовую навигационную систему. На последнем участке активируется головка самонаведения. Захватить цель «Изделие 305» может само или по команде оператора. Боевая часть имеет массу 25 килограммов — этого достаточно для уничтожения любого образца бронетехники.

Другая особенность ЛМУР — высокая по меркам оружия такого класса дальность стрельбы. В разное время указывали разные данные. По словам военного обозревателя Алексея Леонкова, показанный на военно-техническом форуме «Армия-2021» вариант имеет дальность полета примерно 14,5 километра.

Для сравнения, относительно современный противотанковый ракетный комплекс «Вихрь», которым вооружены вертолеты Ка-52, имеет максимальную дальность десять километров.

Ракеты комплекса «Вихрь»

Источник изображения: wikipedia

Это оружие в последнее время тоже на слуху. Как стало известно в июле, улучшенным «Вихрем» снабдят Ми-28Н. Опытный образец с комплексом управляемого вооружения «Вихрь-М» уже начал заводские испытания.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Вихрь
Ка-52
МИ-28
Ми-28Н
Орион БПЛА
Су-25
Проекты
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