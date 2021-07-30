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Naked Science

Ударный вертолет Ми-28Н вооружат улучшенным «Вихрем»

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Источник изображения: naked-science.ru

Российский ударный вертолет Ми-28Н получит модернизированную ракету «Вихрь-1», которая ранее вошла в арсенал Ка-52. Дальность полета изделия достигает 10 километров.

Вертолет Ми-28Н станет намного опаснее: как сообщил ТАСС осведомленный источник в ОПК, машина получит модернизированную ракету «Вихрь-1». «Противотанковые управляемые авиаракеты “Вихрь-1” адаптированы для применения на боевом вертолете Ми-28Н. Его опытный образец, вооруженный комплексом управляемого вооружения “Вихрь-М”, проходит заводские испытания», — приводит агентство слова собеседника.

Ракета имеет лазерную систему наведения и дальность стрельбы до 10 километров.

Ракеты комплекса «Вихрь»

Источник изображения: wikipedia

Улучшенный «Вихрь» в марте успешно испытали с ударного вертолета Ка-52. Во время летных тестов, которые группа компаний «Калашников» провела вместе с российскими Воздушно-космическими силами, произвели 22 пуска новых ракет.

Вертолет Ми-28 имеет долгую историю. Разрабатывать его начали еще в 70-х в условиях соревнования с ОКБ «Камова». Базовая модификация совершила первый полет в ноябре 1982-го. 14 ноября 1996 года в воздух поднялся глубоко модернизированный Ми-28Н. Эту машину приняли на вооружение ВВС в октябре 2009-го. На сегодня выпустили более 100 вертолетов Ми-28 разных модификаций.

Дальнейшим развитием версии «Н» стал Ми-28НМ. Машина отличается штатной надвтулочной радиолокационной станцией типа Н025, дублированной системой управления, дополнительными возможностями управления БПЛА и рядом других аспектов. Внешне новый вертолет можно отличить от более ранних версий по существенно измененной передней части. О принятии варианта Ми-28НМ на вооружение стало известно в конце 2020-го.

Ми-28НМ

Источник изображения: bmpd

Одной из главных проблем семейства Ми-28 оставалось устаревшее вооружение. Ми-28Н несет противотанковые управляемые ракеты «Атака», имеющие радиокомандную систему управления и ограниченную дальность полета. «Вихрь-1» выгодно отличается в этом, хотя, как и «Атака», не позволяет на практике реализовать принцип «выстрелил и забыл», что сковывает пилота при выполнении оборонительных маневров.

Решением должна стать принципиально новая ракета «Изделие-305», которую сможет применять как Ми-28, так и вертолет «Камова». Недавно стало известно, что Ми-28НМ способен нести четыре такие ракеты.

Новое изделие среди прочего отличает исключительно большая дальность полета, достигающая 100 километров. Ранее стало известно, что ракета уже прошла ряд испытаний на территории Сирии.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Атака
Вихрь
Вихрь-1
Ка-52
МИ-28
Ми-28Н
Проекты
2020-й год
БПЛА
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