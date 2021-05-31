Источник рассказал, сколько новых ракет «Изделие-305» сможет нести ударный вертолет Ми-28НМ

По данным осведомленного источника, ударный вертолет Ми-28НМ сможет брать до четырех новейших ракет «Изделие-305», что приблизит его к возможностям фронтового бомбардировщика.

Ракета «Изделие-305» должна принципиально изменить возможности российских ударных вертолетов. Многие характеристики изделия до сих пор держат в тайне, однако источник в авиастроении назвал число ракет, которые может нести модернизированный Ми-28НМ.

«Продолжаются летные испытания вертолетных крылатых ракет “Изделие-305” с максимальной дальностью применения 100 километров. Модернизированный Ми-28НМ “Ночной охотник” сможет нести четыре таких ракеты на точках внешней подвески», — отметил собеседник РИА Новости.

Это оружие позволит Ми-28НМ более эффективно поражать как скопления живой силы, так и стратегически важные объекты, в частности командные пункты противника. Сейчас ни одна другая боевая винтокрылая машина в мире не имеет такого оружия.

Впрочем, нужно уточнить: если говорить о противотанковых управляемых ракетах (ПТУР), то современные ударные вертолеты способны брать их в гораздо большем количестве. Так, Ка-52 может нести до 12 ракет «Вихрь», а знаменитый американский AH-64 — до 16 ПТУР Hellfire. Очевидно также, что, помимо ракет «Изделие-305», Ми-28НМ сможет нести и другое вооружение.

Ударный вертолет Ми-28НМ стал развитием Ми-28Н. Главным визуальным отличием от предшественника можно назвать находящийся над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции. Существенным изменениям подверглась передняя часть. Эти и другие доработки сделали, в том числе основываясь на широком опыте применение Ми-28 в Сирии.

Ми-28НМ Источник изображения: ТАСС

Помимо Ми-28, Россия эксплуатирует еще один новый ударный вертолет — Ка-52. В перспективе его тоже ожидает серьезная модернизация: в прошлом году совершил первый полет опытный образец Ка-52М, который в числе прочего сможет применять и ракету «Изделие 305».

Ка-52 Источник изображения: minpromtorg

В отдаленном будущем обе эти машины может заменить перспективный ударный вертолет, облик которого показали ранее. Доподлинно не известно, что будет представлять собой эта машина: если верить озвученной информации, она может получить соосный несущий винт, кабину с расположением членов экипажа бок о бок, а также сниженную радиолокационную заметность.

Скорость вертолета может превысить 400 километров в час, что существенно больше показателей современных винтокрылых машин этой категории.