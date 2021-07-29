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ТАСС

Источник: вертолет Ми-28Н вооружат модернизированными управляемыми ракетами "Вихрь-1"

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Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник»
Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник».
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

Опытный образец, вооруженный комплексом, проходит заводские испытания, отметил собеседник ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Модернизированные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) "Вихрь-1" войдут в состав вооружения ударного вертолета Ми-28Н ("Ночной охотник") производства ростовского завода "Роствертол" (в составе холдинга "Вертолеты России"). Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Противотанковые управляемые авиаракеты "Вихрь-1" адаптированы для применения на боевом вертолете Ми-28Н. Его опытный образец, вооруженный комплексом управляемого вооружения "Вихрь-М", проходит заводские испытания", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в состав комплекса входит ракета 9А4172К "Вихрь-1" с автоматической лазерной системой наведения и дальностью стрельбы до 10 тыс. м. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ракеты "Вихрь" с улучшенными характеристиками в марте 2021 года успешно выдержали летные испытания с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор". В ходе испытаний, проведенных группой компаний "Калашников" совместно с ВКС России, было произведено 22 пуска ракет.

Вертолет Ми-28Н был принят на вооружение ВВС 15 октября 2009 года (с 2015 года - в составе ВКС). Серийно производится с 2006 года на заводе "Роствертол", выпущено более 100 экземпляров разных модификаций.

Ми-28Н вооружен противотанковой управляемой ракетой "Атака-В". Управляемая ракета "Вихрь-1" была впервые представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Она способна поражать цели на расстоянии до 10 км, скорость - более 600 м/с. Тандемная кумулятивно-боевая часть ракеты пробивает 750 мм гомогенной брони за динамической защитой.

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Страны
Россия
Продукция
Вихрь-1
Ка-52
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