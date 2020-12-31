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Источник: российская армия получила самый передовой ударный вертолет семейства Ми-28

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Ми-28НМ
Ми-28НМ.
Источник изображения: bmpd

Как сообщил осведомленный источник, Вооруженным силам России передали первые ударные вертолеты Ми-28НМ: это наиболее «продвинутые» представители знаменитого семейства на сегодня.

Боевые действия в Сирии выявили недостатки ударного вертолета Ми-28Н. Полученный опыт лег в основу обновленной машины, получившей обозначение Ми-28НМ. Как сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе, первые серийные машины передали Министерству обороны. «Подписаны соответствующие акты приема-передачи», — заявил собеседник агентства.

Всего передали два вертолета. По словам источника, в преддверии их поступления в строевую часть проведут тесты в 929-м Государственном летно-исследовательском центре, расположенном в Ахтубинске.

Серийный боевой вертолет Ми-28НМ

Источник изображения: milinfolive 

Напомним, соглашение, предполагающее поставку Минобороны вертолетов Ми-28НМ, подписали летом прошлого года. Контракт подразумевает поставку 98 машин.

Ми-28НМ представляет собой глубокую модернизацию вертолета Ми-28Н. Главное внешнее отличие — измененная передняя часть: она получилась более «округленной», а основное практическое отличие — штатно установленная надвтулочная радиолокационная станция, которая позволит летчикам более эффективно решать стоящие перед ними боевые задачи.

Также Ми-28НМ снабдили новыми двигателями и прицельно-поисковой системой. Обновленная авионика позволяет летчикам управлять беспилотниками.

В состав арсенала модернизированного вертолета должна войти новейшая ракета класса «воздух — поверхность», получившая обозначение «Изделие 305». Дальность ее полета позволяет вертолету действовать вне зоны поражения мобильных ЗРК.

Вертолет Ми-28 имеет долгую историю. Самый первый полет он совершил еще в 1982-м. Проблемы 90-х привели к тому, что эксплуатировать машину начали только в 2013-м, когда российская армия получила версию Ми-28Н. Впоследствии военным поставили ее развитие в лице Ми-28УБ, имеющего двойное управление. Всего по состоянию на 2020 год произвели более 120 вертолетов Ми-28 разных версий.

Ми-28Н

Источник изображения: airwar

Сейчас в России активно производят еще один современный ударный вертолет — Ка-52. Развитием этой машины стал Ка-52М, совершивший первый полет в 2020 году. По имеющимся данным, он, как и Ми-28НМ, сможет применять новую ракету большой дальности.

Ка-52

Источник изображения: minpromtorg

Помимо модернизации Ми-28 и Ка-52, в России сейчас прорабатывают перспективный полностью новый скоростной вертолет. Ранее мы могли видеть его предполагаемый облик.

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