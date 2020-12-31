Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Вооруженным силам переданы первые два серийных ударных вертолета модернизированного проекта Ми-28НМ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом выполнения контракта.

"Подписаны соответствующие акты приема-передачи", - уточнил собеседник агентства.

Источник отметил, что "перед поступлением в строевую часть оба Ми-28НМ пройдут испытания в 929-м Государственном летно-исследовательском центре (ГЛИЦ) в Ахтубинске". "Перегонка обоих бортов с завода изготовителя в Ростове на аэродром ГЛИЦ ожидается в ближайшее время", - добавил он.

В холдинге "Вертолеты Росссии" (входит в "Ростех") отказались комментировать РИА Новости эту информацию.

Контракт на поставку российской армии 98 новейших ударных вертолетов Ми-28НМ в период до конца 2027 года был подписан между "Вертолетами России" и Минобороны на форуме "Армия" летом 2019 года. Первые серийные машины планировалось передать заказчику в 2020 году.

Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, машина получила новый двигатель, обновленную авионику, новую прицельно-поисковую систему и возможность управления беспилотниками. У вертолета выросли максимальная и крейсерская скорости, увеличилась взлетная масса.

Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника – расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции. Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач – от разведки и целеуказания, до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал Ми-28НМ входит целый набор управляемых ракет, в том числе новые вертолетные крылатые ракеты "Изделие 305". Броня машины способна защитить экипаж от бронебойных снарядом калибром до 20 миллиметров.

Разработка новой машины началась в 2009 году, первый полет опытный образец Ми-28НМ выполнил в июле 2016 года.